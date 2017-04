French Open: One-Man-Show mit Thiem?

Mittwoch, 19.04.2017

Die French Open könnten aus österreichischer Sicht zur One-Man-Show werden. Denn Dominic Thiem hat sich als einziger Österreicher direkt für das Hauptfeld qualifiziert. Der 23-Jährige hatte letztes beim Sandplatzspektakel in Paris das Halbfinale erreicht. Die beiden Melzer-Brüder, Gerald und Jürgen, müssen den Gang in die Qualifikation antreten, da ihre aktuelle Position im ATP-Ranking nicht für die direkte Hauptfeldteilnahme ausreicht. Gerald ist derzeit die Nummer 115 der Welt, der neun Jahre ältere Jürgen auf Platz 155 notiert.

Der Cut-off bei den Herren liegt in diesem Jahr wegen vieler Protected Rankings bereits bei Platz 98, sodass Gerald Melzer auch nicht auf das Nachrücken durch Absagen hoffen darf. Der 26-Jährige hatte letztes Jahr bei den French Open sein Grand-Slam-Hauptfelddebüt gegeben. Jürgen Melzer stand insgesamt 13-mal im Hauptfeld in Paris, 2010 erreichte er das Halbfinale. Bei den Damen stehen Barbara Haas (WTA 171) und Tamira Paszek (WTA 198) ebenfalls außerhalb der direkten Hauptfeldplätze und müssen in die Qualifikation.

