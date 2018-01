Australian Open: Maximilian Marterer folgt Alexander Zverev in die dritte Runde

Maximilian Marterer ist Alexander Zverev in die dritte Runde der Australian Open in Melbourne gefolgt. Der 22 Jahre alte Nürnberger setzte sich gegen den Spanier Fernando Verdasco nach 3:27 Stunden 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 durch.

"Das ist der schönste und wichtigste Sieg meiner bisherigen Karriere. Ich bin einfach überglücklich, aber ich spüre schon meine Beine. Das Match war sehr kräfteraubend", sagte Marterer, der erst am Dienstag nach 14 Niederlagen in Serie seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour gefeiert hatte. Der Franke ging während der Partie gegen den erfahrenen Verdasco mehrfach aus sich heraus und pushte sich immer wieder: "Normal bin ich eher ein zurückhaltender Typ, aber heute habe ich das gebraucht, um das Match zu überstehen."

Zverev (20) hatte zuvor das deutsche Duell mit dem Münchner Peter Gojowczyk (28) trotz einer Schwächephase im dritten Satz mit 6:1, 6:3, 4:6, 6:3 souverän für sich entschieden. Am Samstag spielt er gegen den Südkoreaner Chung Hyeon um den Einzug ins Achtelfinale.

Chancen auf die Runde der besten 16 darf sich auch Marterer ausrechnen. Der Weltranglisten-94. trifft auf den drei Plätze tiefer notierten Tennys Sandgren aus den USA, der sich gegen den früheren Turniersieger Stan Wawrinka (Schweiz) ohne Probleme 6:2, 6:1, 6:4 durchsetzte. "Das hat mich schon überrascht. Ich kenne Tennys von Challenger Turnieren", sagte Marterer. Wawrinka hatte sich im vergangenen Jahr am Knie operieren lassen und war froh, überhaupt in Melbourne an den Start gehen zu können.