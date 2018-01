Nächste Auftaktpleite für US-Open-Siegerin Stephens

Erfolglos in Melbourne: Sloane Stephens hat bei den Australian Open die nächste bittere Pleite kassiert und ist seit ihrem New-York-Triumph im September 2017 sieglos.

Die Amerikanerin unterlag am ersten Turniertag der Chinesin Zhang Shuai mit 6:2, 6:7 (2:7), 2:6. Es war die achte Niederlage von Stephens im achten Match seit ihrem Coup in Flushing Meadows. Die 24-Jährige war Down Under an Position 13 gesetzt, 2013 hatte sie in Melbourne im Halbfinale gestanden.