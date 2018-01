Suarez Navarro erste Viertelfinalistin in Melbourne

Die Spanierin Carla Suarez Navarro ist als erste Spielerin ins Viertelfinale der Australian Open in Melbourne eingezogen. Die Weltranglisten-39. setzte sich nach 2:17 Stunden gegen die an Position 32 gesetzte Estin Anett Kontaveit 4:6, 6:4, 8:6 durch.

Suarez Navarro lag gegen Kontaveit, die in der zweiten Runde Mona Barthel (Neumünster) besiegt hatte, im zweiten Satz bereits mit 1:4 zurück. In der Runde der besten Acht trifft die Rechtshänderin von den Kanarischen Inseln am Dienstag entweder auf Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 2) oder Magdalena Rybarikova (Slowakei/Nr. 19). Zum sechsten Mal spielt Suarez Navarro bei einem Grand Slam um den Einzug ins Halbfinale, bislang war sie stets an dieser Hürde gescheitert.