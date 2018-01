Anhaltende Kniebeschwerden! Sabine Lisicki startet nicht in Melbourne

Sabine Lisicki wird im Januar an keinem der australischen Tenniswettbewerbe teilnehmen und damit auch nicht bei den am übernächsten Wochenende beginnenden Australian Open starten.

Das bestätigte die Chefin des deutschen Damentennis, Barbara Rittner, gegenüber tennisnet. Lisicki habe ihr Comeback wegen anhaltender Kniebeschwerden verschieben müssen. Die 28-jährige frühere Wimbledon-Finalistin hatte sich bei ihrem letzten größeren Einsatz im vergangenen Jahr, beim WTA-Wettbewerb in Luxemburg im Oktober, offenbar wieder ernsthafter verletzt.

Kurz darauf hatte sie Anfang November bei einem kleineren Turnier in Limoges ihre Halbfinalpartie gegen Landsfrau Antonia Lottner Ende des zweiten Satzes aufgeben müssen. Lisicki war 2017 erst Mitte Juni in Mallorca in den Tourcircuit eingestiegen und hatte danach auch nur sporadische Turnierauftritte gehabt. Ihre Rückkehr in den Wanderzirkus bereitet Lisicki gegenwärtig in Florida vor, ein genauer Termin steht weiterhin nicht fest.