Australian Open: Dennis Novak qualifiziert sich erstmals für Grand-Slam-Hauptbewerb

Dennis Novak steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Hauptbewerb eines Grand Slams. In der dritten Runde der Qualifikation der Australian Open gewann er gegen den Japaner Go Soeda.

Novak, der als Außenseiter in die Partie gegangen ist, hatte lediglich gegen Ende des ersten Satzes, als er nach einer 4:2-Führung vier Games in Folge verlor, einen kurzen Durchhänger.

Von der Enttäuschung des verlorenen ersten Durchgangs ließ sich Novak nichts anmerken. Mit Breaks zum 1:0 und 4:1 sicherte er sich schnell den zweiten Satz. Anschließend nahm der 24-Jährige den Schwung in den dritten Satz mit, und beendete die Partie nach einer Stunde und 55 Minuten zum 4:6, 6:2, 6:2-Erfolg. Am Ende der Partie konnte er mit 41 Winnern insgesamt 20 mehr als sein Gegner aufweisen.

Damit zieht Novak bei seinem vierten Versuch, sich für ein Major zu qualifizieren, ins Hauptfeld des Happy Slam ein. Seinen Erstrundengegner bekommt der Wiener Neustädter erst zugelost, wenn alle anderen Matches in der Qualifikation absolviert wurden. Durch starken Regen mussten am Samstag einige Partien abgesagt und auf Sonntag verschoben werden.

Erstmals seit Wimbledon 2009 vier Österreicher in Major-Hauptbewerb

Mit der Qualifikation von Novak sind somit insgesamt vier österreichische Herren im Melbourne mit dabei. Dominic Thiem ist an Nummer fünf gesetzt, während Gerald Melzer als Weltranglisten-102. von einigen verletzungsbedingten Absagen profitierte.

Andreas Haider-Maurer verwendet in Down Under das Protected Ranking, das ihm nach seiner Verletzungspause zusteht. Zuletzt standen in Wimbledon 2009 vier Herren aus Österreich in einem Hauptbewerb eines Grand Slams. Sebastian Ofner ist in Melbourne bereits in der ersten Qualifikationsrunde ausgeschieden.