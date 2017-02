Video: Federer/Nadal, ein Sportwunder

Mittwoch, 01.02.2017

Etwas, das anfangs klang wie ein Wunschtraum der Tennisromantiker, wurde im Laufe der zwei Melbourne-Wochen täglich mehr und mehr Realität: ein mögliches Finale zwischen Roger Federer und Rafael Nadal. Ein Endspiel-Klassiker, der erste seit dem Finale in Roland Garros im Jahr 2011.

Und es hielt, was es versprach: hochklassiges Tennis, Kampf, Drama - und am Ende ein Sieg des 35-jährigen Federer, der in den vergangenen Jahren immer im letzten Moment an einem 18. Major-Triumph gehindert wurde und gerade von einer sechsmonatigen Auszeit kam.

Die Australian Open haben das "Wunder des modernen Sports" in einen Film verpackt, von Runde eins bis ins Finale, mit tollen Bildern und einem Blick hinter die Kulissen: die Geschichte des größten Matches der Australian Open und möglicherweise der gesamten Grand-Slam-Geschichte. Anschauen!