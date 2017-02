Donnerstag, 02.02.2017

Novak Djokovic war der Mann, der in den letzten Jahren den 18. Grand-Slam-Titel von Roger Federer verhinderte. Der "Djoker" besiegte den Schweizer in den Endspielen in Wimbledon (2014 und 2015) sowie im Finale der US Open 2015). Außerdem siegte er im Halbfinale bei den Australian Open 2016. Djokovic hat sich am Rande des Davis Cups in Serbien zum Titelgewinn seines langjährigen Rivalen geäußert.

"Dass Federer den Titel gewinnt, hat mich nicht überrascht. Wenn er in Form ist, muss man immer damit rechnen, dass er Tennis auf allerhöchstem Niveau spielt. Federer hat das Turnier in Topform und in alter Frische in Angriff genommen. Und er hat unglaubliches Tennis gespielt. Mir bleibt nur, ihm zu gratulieren", erklärte Djokovic.

Es ist zwar erst Anfang Februar, aber für den Serben wird es in diesem Jahr nichts Besseres geben als das Australian-Open-Finale zwischen Federer und Rafael Nadal. "Das war bereits der Sport-Höhepunkt des Jahres. Und das über das Tennis hinaus. Federer gegen Nadal ist eine der größten Rivalitäten aller Zeiten im Sport. Und beide haben gezeigt, warum sie ganz große Champions sind - auf und neben dem Platz. Das war ein ganz großer Moment - egal von welchem Standpunkt man es betrachtet."

