Grigor Dimitrovs schlaflose Nächte

Freitag, 17.02.2017

Für Grigor Dimitrov begann das Tennisjahr 2017 äußerst zufriedenstellend. Der 25-jährige Bulgare gewann in Brisbane und bei seinem Heimturnier in Sofia den Titel. Bei den Australian Open spielte er sich ins Halbfinale vor und stand in einem epischen Match gegen Rafael Nadal ganz dicht vor dem Einzug ins Finale. Dimitrov führte im fünften Satz mit 4:3 und hatte zwei Breakbälle in Folge.

"Es war ein schmerzvolles Match"

Doch Nadal wehrte die Breakbälle aggressiv ab, schnappte sich danach selbst das Break und servierte nach knapp fünf Stunden Spielzeit zum Matchgewinn aus. Die Partie mit der riesengroßen Chance auf sein erstes Grand-Slam-Finale beschäftigt Dimitrov immer noch, wie er nach seinem Auftaktsieg beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Rotterdam zugab.

"Es verfolgt mich manchmal in der Nacht. Ich werde nicht lügen, es war ein schmerzvolles Match. Ich habe viel aus dem Match gelernt. Ich habe es so oft in der Wiederholung gesehen und mich gefragt, was ich in diesen Situationen anders hätte machen können. Manchmal schreibe ich meinem Trainer mitten in der Nacht, und ich sagen: ‚Hör zu, ich schaue das Match. Glaubst du, dass ich etwas besser hätte machen können?' Er sagt dann: ‚Schlaf weiter, es ist 3:00 Uhr.' Und ich sage dann: ‚Ja, aber ich träume, dass ich diese Vorhand inside-out schlagen könnte.' Dann schau ich mir das am nächsten Morgen an und stelle fest, dass ich die Vorhand wirklich inside-out schlagen könnte."

Das aktuelle ATP-Ranking im Überblick