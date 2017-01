Klarer Zweisatz-Sieg: Serena bleibt auf Kurs

Samstag, 21.01.2017

Serena beeindruckt in Melbourne

Vorjahresfinalistin Serena Williams hat den nächsten Schritt zum angestrebten siebten Australian-Open-Titel gemacht. Die an Position zwei gesetzte US-Amerikanerin bezwang ihre Landsfrau Nicole Gibbs in 63 Minuten mit 6:1, 6:3 und steht ohne Satzverlust im Achtelfinale von Melbourne. Auf den Tag genau vor 19 Jahren hatte Williams (35) ihr erstes Match überhaupt in der Rod-Laver-Arena bestritten.

In der Runde der letzten 16 trifft Williams am Montag auf die Tschechin Barbora Strycova (Nr. 16), die in der zweiten Runde Andrea Petkovic (Darmstadt) bezwungen hatte. Im vergangenen Jahr hatte die jüngere der Williams-Schwestern das Finale beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres gegen Angelique Kerber (Kiel) verloren.

Superstar Williams könnte mit dem Turniertriumph ihre Grand-Slam-Titelbilanz auf 23 erhöhen und damit Steffi Graf überflügeln. Die Rechtshänderin aus West Palm Beach/Florida muss mindestens das Finale am 28. Januar erreichen, um überhaupt eine Chance auf die Rückkehr auf den Tennis-Thron zu haben.

Sollte Branchenführerin Kerber nach dem Achtelfinale und vor dem Endspiel scheitern, könnte Williams mit ihrem siebten Melbourne-Triumph den Platz an der Sonne zurückerobern.

