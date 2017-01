Geburtstagskind Kerber kämpft sich durch

Mittwoch, 18.01.2017

Angelique Kerber nach erneuten drei Sätzen in Runde drei

Die topgesetzte Angelique Kerber hat sich an ihrem 29. Geburtstag das wichtigste Geschenk selbst beschert: Trotz großer Probleme zog die Titelverteidigerin bei den Australian Open durch ein 6:2, 6:7 (3:7), 6:2 im deutschen Duell mit Carina Witthöft (Hamburg) in die dritte Runde ein.

Nach 2:08 Stunden verwandelte Kerber vor rund 7500 Zuschauern in der Rod-Laver-Arena ihren ersten Matchball und darf ungeachtet der noch fehlenden Topform weiter von ihrem dritten Grand-Slam-Triumph nach ihren Coups von 2016 in Melbourne und New York träumen. Kerber machte sich das Leben immer wieder selbst schwer, weil sie oft zu passiv agierte.

In der Partie um den Sprung ins Achtelfinale trifft die Branchenführerin am Freitag entweder auf Irina-Camelia Begu (Rumänien/Nr. 27) oder die Tschechin Kristyna Pliskova, die Zwillingsschwester von US-Open-Finalistin Karolina Pliskova.