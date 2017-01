„Beim Sport kannst du nichts vortäuschen“

Donnerstag, 26.01.2017

Von Florian Goosmann aus Melbourne

Venus Williams hat die gesamte Bandbreite mitgemacht. Die Karriere, entstanden aus Armut und viel Training sowie Aufopferung von Vater Richard, sieben Grand-Slam-Titel und die Nummer eins der Welt, Verletzungen und Krankheiten - die Ältere der Sisters leidet seit Jahren am Sjögren-Syndrom, das sich durch mangelnde Energie und Schwäche bemerkbar macht und Williams zu einem anderen Lebensrhythmus zwingt. 2015 schaffte sie es dennoch zur Rückkehr in die Top Ten der Welt und wurde mit dem "Comeback Player of the Year"-Award ausgezeichnet. Der jetzige Finaleinzug bei den Australian Open? Ein Tennis-Märchen für die 36-Järhige, die längst als Vorbild und Inspiration für unzählige Menschen gilt.

"Triumph und Desaster in Echtzeit"

Angesprochen auf ihre Vorbildrolle als Sportlern nach ihrem Halbfinalsieg gegen CoCo Vandeweghe, gab Williams eine mehr als reflektierte Antwort und eine Liebeserklärung an das, was sie tut. "Menschen lieben den Sport, weil man hier alles erlebt", so die US-Amerikanerin. "Es ist Triumph und Desaster in Echtzeit. Die Leute leben und sterben für den Sport, weil du einem nichts vortäuschen kannst. Es geht nicht. Entweder schaffst du es - oder nicht."

Zudem spiegele der Sport das wirklich wahre Leben wieder, so Williams, die sich selbst auch als Inspiration für andere gelten lässt. "Die Leute identifizieren sich mit dem Sieger. Sie erkennen sich aber auch in demjenigen wieder, der nicht gewonnen hat - weil diese Momente im Leben jeder kennt. Ob es der Job eines Sportler ist, andere zu insprieren? Von Natur aus, denke ich mal, inspirieren Top-Athleten andere Menschen. Aber jeder geht mit dieser Verantwortung anders um", erklärte die 36-Jährige, die am Samtag gegen Schwester Serena um ihren ersten Australian-Open-Sieg und somit ihren achten Grand-Slam-Titel kämpfen wird.

