Djokovic, Murray, Pliskova - unsere Favoriten

Sonntag, 15.01.2017

Wie vor jedem Grand-Slam-Turnier hat die tennisnet-Redaktion auch vor den Australian Open 2017 den traditionellen Tipp-Pool aufgemacht. Es geht um die Ehre. Also um alles. Die Nominierten auf der Damen-Seite:

Jörg Allmeroth:

Karolina Pliskova. Sie gewinnt und gibt eine Vorahnung für das Jahr, das sie vielleicht sogar an der Spitze beenden könnte.

Christian Albrecht Barschel:

Serena Williams. Bei ihr gilt das gleiche wie bei Djokovic. Sie fühlt sich in Melbourne ebenfalls pudelwohl, da sie in Australien mit größtmöglichem Respekt behandelt wird - was nicht überall der Fall ist. Die frühe Niederlage in Auckland sollte man nicht überwerten. Gefahr sehe ich bei Serena eher in den früheren Runden. Ist sie erst einmal warm gelaufen, wird sie nicht zu stoppen sein und zur alleinigen Grand-Slam-Rekordhalterin in der "Open Era" aufsteigen.

Stefan Bergmann:

Karolina Pliskova. Alle und niemand habe ich beim diesjährigen Australian-Open-Damenwettkampf auf meinem Zettel. Wie auch schon bei der Frage zur Nummer-Eins-Position am Ende des Jahres gebe ich meine Planlosigkeit, was derzeitige Favoritinnen im Frauentennis betrifft, unumwunden zu. Nimmt man aus der - uncharmant ausgedrückt - amorphen Masse der WTA-Tour-Spielerinnen einen aktuellen kleinen Diamantenschimmer wahr, strahlt dieser wohl von Karolina Pliskova aus. Die Tschechin mit dem schnörkellosen, geradlinigen Spiel könnte die Gunst der ungewissen Stunde nutzen. Sollte sich Angelique Kerber richtig ins Turniergeschehen "eingrooven", ist ohne weiteres eine Titelverteidigung möglich. Serena Williams traue ich, wenn überhaupt, erst später im Jahr den großen Wurf zu.

Die besten Bilder aus dem Melbourne Park © getty 1/19 Der traditionelle "Kids Day" am Samstag war ein voller Erfolg (Novak Djokovic, Daria Gavrilova, Milos Raonic, Roger Federer) /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017.html © getty 2/19 Ein besserer Treffpunkt nach dem Lehrbuch, wie der von Roger Federer hier, geht eigentlich kaum noch. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=2.html © getty 3/19 Serena Williams versucht sich für die Australian Open in Form zu bringen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=3.html © getty 4/19 Der durchtrainierte Oberarm von Rafael Nadal regt immer wieder zum Staunen an. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=4.html © getty 5/19 Bernard Tomic und Nick Kyrgios werden hier doch nicht etwa konspirativ tätig sein? /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=5.html © getty 6/19 Dominika Cibulkova, die amtierende WTA-Weltmeisterin, stand 2014 im Finale des "Happy Slams". /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=6.html © getty 7/19 Bilder einer Auslosung /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=7.html © getty 8/19 Nach einem Regenguss am Freitag mussten die Plätze von zahlreichen Ballkindern wieder trockengelegt werden. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=8.html © getty 9/19 Die letztjährigen Turniersieger Novak Djokovic und Angelique Kerber präsentieren nochmals ihre Trophäen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=9.html © getty 10/19 Serena Williams, Destanee Aiava, Jaimee Fourlis und Kei Nishikori absolvierten eine Wilson-Veranstaltung im Melbourne Park. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=10.html © getty 11/19 Das Medieninteresse für Kei Nishikori ist bei seinem "Heim"-Grand-Slam-Turnier immer besonders groß. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=11.html © getty 12/19 Die Titelverteidigerin Angelique Kerber bereitet sich auf die Australian Open 2017 vor. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=12.html © getty 13/19 Roger Federer fühlt sich nach seiner langen Zwangspause ausgesprochen wohl. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=13.html © getty 14/19 Novak Djokovic hat bereits sechs Turniersiege bei den Australian Open auf der Habenseite. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=14.html © getty 15/19 Publikumsliebling Jo-Wilfried Tsonga erfüllt geduldig alle Fanwünsche. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=15.html © getty 16/19 Der Australian-Open-Champion von 2014, Stan Wawrinka, zählt auch in diesem Jahr zum erweiterten Favoritenkreis. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=16.html © getty 17/19 Serena Williams trainiert vor einem ausgesprochen interessanten, fast futuristisch wirkenden Hintergrund. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=17.html © getty 18/19 Andy Murray und ein selten lächelnder Ivan Lendl beim Training für die Australian Open 2017. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=18.html © getty 19/19 Serena und Venus Williams posieren mit allen Ballkindern der Australian Open 2017. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=19.html

Florian Goosmann:

Karolina Pliskova. 2017 wird das Jahr der Tschechin! Pliskova war bis zu den US Open im Vorjahr noch nie über Einzel-Runde drei bei den Majors hinausgekommen, in New York ging es bekanntermaßen ins Finale. Letzte Woche in Brisbane hat Pliskova nur einmal ihren Aufschlag abgegeben - stark! Trifft sie, kann sie kaum jemand stoppen, auch nicht Angelique Kerber und Serena Williams. Tricky allerdings ihr Draw. Pliskova liebt es, Tempo zu bekommen, das sie erhöhen kann; sie tut sich schwer gegen Spielerinnen mit feiner Klinge - und die könnte sie bekommen: In Runde zwei droht Monica Niculescu (Bilanz aus Pliskovas Sicht: 1:2), im Viertelfinale Agnieszka Radwanska (Bilanz 0:7, Pliskova hat gegen sie bislang keinen Satz gewonnen!). Hier muss die Tschechin auf Schützenhilfe hoffen.

Jens Huiber:

Garbine Muguruza. Kann natürlich auch in der ersten Runde rausfliegen, aber wenn sie mag, und wenn es bei ihr läuft, dann kann sie so gut spielen wie die Allerbesten. Besser. Und auch das Viertelfinale gegen Kerber gewinnen.

ATP-Weltrangliste: Die meisten Wochen auf Platz 1 © getty 1/16 Andy Murray ist durch seinen Einzug ins Finale von Paris ab Montag erstmals die Nummer 1 der Welt. Doch wer war die meisten Wochen am Stück ganz oben? SPOX gibt einen Überblick /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker.html © getty 2/16 Zur Einordnung vorneweg: Boris Becker war 1991 zwei Mal die Nummer eins - einmal für neun Wochen, einmal für drei Wochen /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=2.html © getty 3/16 Platz 14 - Andre Agassi (USA): 52 Wochen vom 13. September 1999 bis zum 10. September 2000 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=3.html © getty 4/16 Platz 12 - Novak Djokovic (SRB): 53 Wochen vom 4. Juli 2011 bis zum 8. Juli 2012 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=4.html © getty 5/16 Platz 12 - John McEnroe (USA): 53 Wochen vom 13. August 1984 bis zum 18. August 1985 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=5.html © getty 6/16 Platz 11 - Rafael Nadal (ESP): 56 Wochen vom 7. Juni 2010 bis zum 3. Juli 2011 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=6.html © getty 7/16 Platz 10 - John McEnroe (USA): 58 Wochen vom 3. August 1981 bis zum 12. September 1982 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=7.html © getty 8/16 Platz 9 - Lleyton Hewitt (AUS): 75 Wochen vom 19. November 2001 bis zum 27. April 2003 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=8.html © getty 9/16 Platz 8 - Ivan Lendl (Tschechoslowakei): 80 Wochen vom 30. Januar 1989 bis zum 12. August 1990 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=9.html © getty 10/16 Platz 7 - Pete Sampras (USA): 82 Wochen vom 13. September 1993 bis zum 9. April 1995 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=10.html © getty 11/16 Platz 6 - Jimmy Connors (USA): 84 Wochen vom 30. August 1977 bis zum 8. April 1979 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=11.html © getty 12/16 Platz 5 - Pete Sampras (USA): 102 Wochen vom 14. April 1996 bis zum 29. März 1998 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=12.html © getty 13/16 Platz 4 - Novak Djokovic (SRB): 122 Wochen vom 7. Juli 2014 bis zum 7. November 2016 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=13.html © getty 14/16 Platz 3 - Ivan Lendl (Tschechoslowakei): 157 Wochen vom 9. September 1985 bis zum 11. September 1988 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=14.html © getty 15/16 Platz 2 - Jimmy Connors (USA): 160 Wochen vom 29. Juli 1974 bis zum 22. August 1977 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=15.html © getty 16/16 Platz 1 - Roger Federer (SUI): 237 Wochen vom 2. Februar 2004 bis zum 17. August 2008 /de/sport/diashows/1611/tennis/weltranglistenersten-atp/meiste-wochen-federer-connors-murray-djokovic-nadal-becker,seite=16.html

Manuel Wachta:

Karolina Pliskova. Nicht allzu viel dürfte sich beim Kreis der Titelanwärterinnen bei den Grand Slams gegenüber dem Vorjahr geändert haben. Einzig, dass nun auch Karolina Pliskova zu diesem zu zählen ist - was sie spätestens mit ihrem Finaleinzug bei den US Open bewiesen hat, nachdem sie zuvor niemals über eine dritte Runde hinausgekommen war. Die Tschechin könnte mit ihren flachen und schnellen Schlägen 2017 zur dritten großen Kraft im Damentennis aufsteigen, freilich mit zu erwartendem Respektabstand auf Angelique Kerber und Serena Williams. Dies sollte einen Coup in Melbourne allerdings nicht ausschließen. Ich gehe davon aus, dass sich dieses Trio in diesem Jahr den Sieg in Down Under ausmacht. Die schwerste Hürde hat zum Auftakt gewiss Williams - wenn sich der erschreckende Anblick des großen Zehennagels von Belinda Bencic wieder gebessert haben sollte.

Björn Walter:

Karolina Pliskova. Bei den US Open war sie bereits dicht dran, in Melbourne wird die Tschechin ihren ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. Pliskova muss keine Gegnerin fürchten, ihr geradliniges Powertennis ist auf dem Hartplatz besonders effektiv. Der Turniersieg in Brisbane war ein beeindruckendes Zeichen an die Konkurrenz. Die Absage in Sydney (wegen Oberschenkelproblemen) deute ich eher als Schonungsmaßnahme, um bei den Australian Open ausgeruht antreten zu können. Angelique Kerber traue ich die Titelverteidigung nicht zu. Weniger wegen ihres holprigen Saisonstarts - es fehlt die nötige Lockerheit, der Erwartungsdruck lähmt. Serena Williams darf natürlich nie abgeschrieben werden. Dennoch: Der siebte Streich gelingt der US-Amerikanerin nicht, zu viele Fragezeichen stehen hinter ihrer Form.

