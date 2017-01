Damen-Quali: Deutsches Duo ist weiter

Donnerstag, 12.01.2017

Gute Ausbeute für die deutschen Teilnehmerinnen nach der ersten Quali-Nacht bei den Australian Open: Tatjana Maria hat ihre Favoritenrolle gegen Ksenia Pervak bestätigt. Die an Position zwei gesetzte Bad Saulgauerin setzte sich souverän 6:1, 6:2 durch und trifft nun auf Anastasiya Komardina.

Ebenfalls weiter ist Mona Barthel (6:2, 6:1 gegen Richel Hogenkamp). In der zweiten Runde heißt ihre Gegnerin Teliana Pereira. Für Antonia Lottner ist die Qualifikation beendet, gegen die tschechische Doppel-Spezialistin Lucie Hradecka unterlag die 20-Jährige 6:7 (3), 4:6.

Erlebe die WTA- und ATP-Tour live und auf Abruf auf DAZN. Hol' dir jetzt deinen Gratismonat!

Stefanie Vögele aus der Schweiz gewann 7:6 (3), 3:6, 6:3 gegen Anna Kalinskaya. Da Landsfrau Amra Sadikovic ebenfalls siegte (6:4, 3:6, 6:1 gegen Abbie Myers), kommt es nun zum eidgenössischen Duell in Runde zwei. Jill Teichmann (1:6, 4:6 gegen Anastasiya Komardina) und Conny Perrin (4:6, 4:6 gegen Paula Cristina Goncalves) haben es nicht geschafft.

Barbara Haas, einzige Starterin aus Österreich, ist ebenfalls raus. Gegen die an drei gesetzte Kai-Chen Chang unterlag sie mit 6:1, 1:6, 2:6.

Das Quali-Draw der Damen im Überblick.

Zum Spielplan.

Herren-Quali-Update

Peter Gojowczyk ist in der zweiten Runde ausgeschieden. In der Nacht zum Donnerstag musste "Gojo" beim Stand von 0:5 im ersten Satz gegen Marco Trungelliti aufgeben. Tobias Kamke (gegen Blake Mott) und Matthias Bachinger (gegen Alex Bolt) sind die beiden letzten deutschen Vertreter in der Herren-Qualifikation. Das Duo kämpft in der Nacht zum Freitag um den Einzug ins Quali-Finale.

Eurosport zeigt die Qualifikation live im Eurosport Player (ab 0 Uhr) sowie in einer Aufzeichnung - am Freitag von 8 bis 10.00 Uhr!

Hier das Quali-Draw der Herren im Überblick.

Alle aktuellen Tennis-News