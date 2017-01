Noch eine deutsche Verstärkung möglich

Freitag, 13.01.2017

Lediglich Mona Barthel (WTA 150) kann das bislang 13 Profis umfassende Fixaufgebot der Deutschen bei den Australian Open in Melbourne verstärken. Die 26-Jährige gewann ihr zweites Qualifikationsmatch gegen die in der Weltrangliste ehemals auf 43 geführte Brasilianerin Teliana Pereira (WTA 240) deutlich mit 6:4, 6:0. Mit einem einfachen Rückhandfehler beendete die zweifache WTA-Turniersiegerin von 2015 die 68 Minuten dauernde Partie zu Gunsten der Schleswig-Holsteinerin.

Gegnerin um das Hauptfeld-Ticket ist für Barthel nun am Samstag um nicht vor 4:30 Uhr (MEZ) die an acht gereihte Belgierin Maryna Zanevska (WTA 121). Im Head-to-head der beiden führt die Deutsche knapp mit 3:2, die letzte Auseinandersetzung gewann die Bad Segebergerin beim WTA-Sandplatz-Event in Bastad jedoch mit dem bestmöglichen Ergebnis von 6:0, 6:0.

Keine deutsche Herren im Quali-Finale

Die zweite Qualifikationshürde nicht meistern konnten hingegen Tobias Kamke (ATP 126), Matthias Bachinger (ATP 473) und überraschenderweise Tatjana Maria (WTA 112). Die in der Vorausscheidung an zwei gesetzte Dame aus Bad Saulgau scheiterte 2:6, 5:7 an der erst 19-jährigen Russin Anastasiya Komardina (WTA 198). Der vierzehntgereihte Kamke fand bei der klaren 2:6,-4:6-Niederlage im 20-jährigen Lokalmatador Blake Mott (ATP 284) seinen Meister. Bachinger scheiterte mit 4:6, 6:7 (5) an Alex Bolt (ATP 631) aus und schied somit ebenfalls gegen einen Australier aus.

