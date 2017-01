Der stille Genießer will sein Idol ärgern

Montag, 23.01.2017

Als der finale Return von Andy Murray am frühen Sonntagabend in Melbourne ins Aus flog, nickte Mischa Zverev kurz seiner Box zu, chippte einen Ball ins Publikum, und lachte. Freude pur, für den Älteren der Zverev-Brüder. Den nachdenklichen, introvertierten Mischa.

Die Bilder von den Sekunden nach dem größten Sieg seiner Karriere, in denen Zverev mit Tränen in den Augen auf der Bank sitzt, sie flatterten auch einen Tag später in regelmäßigen Abständen über den Bildschirm des in Australien übertragenden Senders "7". Und man wartet bei jeder Einspielung auf den Freudentanz, die Säge, den Sprung ins Publikum - vergeblich. "Ich behalte meine Freude lieber in mir", versicherte Zverev im Interview, völlig in sich ruhend.

Zverev stand schon kurz vorm Karriere-Aus

Es passt ins Bild, das man von Mischa Zverev hatte. Er, der große Bruder, den man die vergangenen Jahre allenfalls als Trainingspartner oder Berater von Alexander "Sascha" Zverev auf dem Schirm hatte. Der sich fast klammheimlich wieder nach oben gespielt hat, während die Welt nur vom großen Hoffnungsträger der #NextGen spricht, von Alexander Zverev. Davon, wann der denn ganz oben anklopfen wird.

Mischa Zverev selbst wird sich nach dem Sieg gegen Andy Murray so hoch wie nie im ATP-Ranking einreihen, mindestens unter die Top 40 kommen. 2009 stand er schon einmal in dieser Gegend, war Weltranglisten-45., bevor ihn private Probleme, zu viele Verletzungen und zu viele Gedanken zurückwarfen. In Shanghai brach er sich zum Ende des Jahres das Handgelenk, danach holte ihn das gesamte Tennisspielerprogramm ein - Handgelenk, Rücken, Knie. 2014 folgte eine OP am linken Handgelenk, Zverev stürzte bis auf Rang 1067 zu Beginn der Saison 2015 ab. Zweifel an der Fortsetzung der Karriere keimten auf, vor allem auch, weil sich beim nachdenklichen Zverev eine, wie er es nennt, "mentale" Verletzungsproblematik einstellte; die Situation, "wenn man einfach nicht mehr mit den schlechten Nachrichten von Seiten der Ärzte umgehen kann oder der Erfolg auf dem Platz fehlt", wie er erklärte.

Die besten Bilder aus dem Melbourne Park © getty 1/88 Der Lauf eines Überraschungsmannes wurde im Achtelfinale gestoppt - der von Denis Istomin. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017.html © getty 2/88 David Goffin setzte sich im Achtelfinale gegen Freund Dominic Thiem in vier Sätzen durch. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=2.html © getty 3/88 Karolina Pliskova, absolute Turniermitfavoritin, möchte ihre Fans hören. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=3.html © getty 4/88 Da bleibt nichts mehr zu sagen zwischen Milos Raonic und Roberto Bautista Agut. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=4.html © getty 5/88 Serena Williams ist in Melbourne richtig in Fahrt. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=5.html © getty 6/88 Das wollen die weiblichen Fans von Rafael Nadal sehen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=6.html © getty 7/88 Dieser Schnappschuss könnte auch für ein Plakat einer Tenniskomödie herhalten - herrlich! /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=7.html © getty 8/88 Beeindruckende Emotionen des "Stier von Manacor" nach seinem Sieg gegen Gael Monfils. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=8.html © getty 9/88 Mit Denis Istomin gegen Novak Djokovic die wohl größte Sensation des Turniers - Mischa Zverev besiegt Andy Murray. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=9.html © getty 10/88 Wie ein Scherenschnitt: Publikumsliebling Jo-Wilfried Tsonga. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=10.html © getty 11/88 Die Night Session bei den Australian Open ist immer besonders stimmungsvoll. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=11.html © getty 12/88 Erneut wurde der Japaner Kei Nishikori in einer wichtigen Partie von Rückenschmerzen geplagt. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=12.html © getty 13/88 Da konnten auch die enthusiastischen Fans aus dem Land der aufgehenden Sonne nichts mehr ändern. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=13.html © getty 14/88 Jim Courier zeigt Roger Federer wo es hingehen könnte: Ganz nach oben! /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=14.html © getty 15/88 Blanke Enttäuschung im Blick der gescheiterten Titelverteidigerin Angelique Kerber /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=15.html © getty 16/88 Einer der seltenen emotionalen Ausbrüche von Milos Raonic. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=16.html © getty 17/88 Dominic Thiem steht erstmals im Achtelfinale der Australian Open. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=17.html © getty 18/88 Gael Monfils zeigte im Kampf gegen Philipp Kohlschreiber erneut seine ausgezeichneten Showqualitäten. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=18.html © getty 19/88 Toll gekämpft und letztendlich doch verloren - Alexander Zverev. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=19.html © getty 20/88 Der "Stier von Manacor" bezwang den jungen "Sascha" in fünf engen Sätzen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=20.html © getty 21/88 Mitfavoritin Karolina Pliskova bewies in der dritten Runde großen Kampfgeist. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=21.html © getty 22/88 Schöne Lichtstimmung in der Hisense Arena. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=22.html © getty 23/88 Nach einer Lehrstunde von Roger Federer quält sich Tomas Berdych zu einem Handshake-Lächeln. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=23.html © getty 24/88 Auch Godzilla findet sich unter den Zuschauern der Australian Open 2017. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=24.html © getty 25/88 Jelena Jankovic kämpfte gegen Svetlana Kuznetsova bis zum Schluss - vergeblich. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=25.html © getty 26/88 Die Putzkolonne bei den Australian Open ist unterwegs. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=26.html © getty 27/88 Ein relaxter Andy Murray steht im Achtelfinale. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=27.html © getty 28/88 Garbine Muguruza mit farbenfrohem Hintergrund. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=28.html © getty 29/88 Melbourne bei Nacht inklusive Schattenspiel. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=29.html © getty 30/88 Alexander Zverev ist ohne große Mühe in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=30.html © getty 31/88 Novak Djokovic verabschiedete sich nach einem großen Fight gegen Denis Istomin überraschend früh aus dem Turnier. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=31.html © getty 32/88 Der Usbeke konnte sein Glück kaum fassen. Nach einem unglaublichen Fünfsatzkrimi war der Coup gegen "Nole" perfekt. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=32.html © getty 33/88 Grigor Dimitrov musste sich während seiner Zweitrundenbegegnung mit Hyeon Chung am Fuß behandeln lassen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=33.html © getty 34/88 Immer für eine Blödelei zu haben - Gael Monfils. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=34.html © getty 35/88 Dominic Thiem stieg mit einem Viersatzerfolg über Lokalmatador Jordan Thompson in die dritte Runde auf. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=35.html © getty 36/88 Emotionen pur - Rafael Nadal pusht sich wieder zu neuen Höhen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=36.html © getty 37/88 John Isner lieferte sich mit Mischa Zverev an Tag drei einen erbitterten Kampf. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=37.html © getty 38/88 Mischa Zverev hatte nach seinem Coup gegen den US-amerikanischen Aufschlagriesen noch genügend Kraft für Selfies und Autogrammwünsche. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=38.html © getty 39/88 Nick Kyrgios Frisur in voller Pracht. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=39.html © getty 40/88 Der große Roger Federer steht in Runde drei und bekommt es dort mit Tomas Berdych zu tun. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=40.html © getty 41/88 Aus der Masse der Fans stechen in Melbourne besonders die japanischen hervor. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=41.html © getty 42/88 Kristina Mladenovic musste in ihrer Zweitrundenpartie behandelt werden. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=42.html © getty 43/88 Keine Ahnung, was er damit genau ausdrücken will. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=43.html © getty 44/88 Agnieszka Radwanska zeigte sich bei ihrem ersten Auftritt von ihrer vielseitigen Seite. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=44.html © getty 45/88 Der Frauenschwarm Fernando Verdasco brachte gegen Novak Djokovic durchaus eine gute Leistung. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=45.html © getty 46/88 Karolina Pliskova mit ihrer prominent platzierten Tätowierung. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=46.html © getty 47/88 Das Publikum ist bei den Australian Open gewohnt ausgelassen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=47.html © getty 48/88 Klar schwitzt man bei 35 Grad, auch Gael Monfils macht da keine Ausnahme. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=48.html © getty 49/88 Auch dem "Matador" rinnt der Schweiß bei diesen Temperaturen in Strömen von der Stirn. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=49.html © getty 50/88 Fleißiger Fanservice von Milos Raonic. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=50.html © getty 51/88 Der erste Spieltag der Australian Open 2017 hatte schon einige tolle Partien parat. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=51.html © getty 52/88 Roger Federer gewann zum Auftakt in vier Sätzen gegen Jürgen Melzer. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=52.html © getty 53/88 Dichter Publikumsandrang war schon am ersten Spieltag der Australian Open zu verzeichnen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=53.html © getty 54/88 Mit aller Macht setzte sich Venus Williams gegen die Ukrainerin Kateryna Kozlova durch. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=54.html © getty 55/88 Die Fans von Kei Nishikori sind in "Down Under" wie immer zahlreich vertreten. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=55.html © getty 56/88 Elina Vesnina bei einem "coolen" Fotoshooting im Rahmen der Australian Open in Melbourne. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=56.html © getty 57/88 Auch die australischen Fans zeigen sich als wahre Partrioten. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=57.html © getty 58/88 Nick Kyrgios kämpfte während seiner ersten Partie mit einem heftigen Niesanfall. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=58.html © getty 59/88 Beim Happy Slam sieht man Patriotismus in all seinen Formen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=59.html © getty 60/88 Roberta Vinci strich schon in Runde eins gegen Coco Vandeweghe in zwei Sätzen die Segel. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=60.html © getty 61/88 Abkühlung ist in Melbourne immer Pflicht, sowohl für die Spieler als auch für die Zuseher. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=61.html © getty 62/88 Mischa Zverev musste sich während seiner Partie gegen Guillermo Garcia-Lopez behandeln lassen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=62.html © getty 63/88 Mitarbeiter testen schon mal einen der Public-Viewing-Plätze der Australian Open /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=63.html © getty 64/88 Das neue Logo der Australian Open mit hunderten Bällen gefüllt. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=64.html © getty 65/88 Die Büsten der Australian-Open-Legenden werden noch ordentlich gereinigt. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=65.html © getty 66/88 Diese Aufnahme ist fast schon Kunst. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=66.html © getty 67/88 Ist das Piercing von Serena Williams neu? Wir hätten es bislang auf jeden Fall noch nicht bemerkt. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=67.html © getty 68/88 Ivan Lendl holt beim Training das Letzte aus Andy Murray heraus. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=68.html © getty 69/88 Johanna Konta freut sich sichtlich darauf, beim Happy Slam die britischen Farben zu vertreten. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=69.html © getty 70/88 Der traditionelle "Kids Day" am Samstag war ein voller Erfolg (Novak Djokovic, Daria Gavrilova, Milos Raonic, Roger Federer) /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=70.html © getty 71/88 Ein besserer Treffpunkt nach dem Lehrbuch, wie der von Roger Federer hier, geht eigentlich kaum noch. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=71.html © getty 72/88 Serena Williams versucht sich für die Australian Open in Form zu bringen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=72.html © getty 73/88 Der durchtrainierte Oberarm von Rafael Nadal regt immer wieder zum Staunen an. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=73.html © getty 74/88 Bernard Tomic und Nick Kyrgios werden hier doch nicht etwa konspirativ tätig sein? /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=74.html © getty 75/88 Dominika Cibulkova, die amtierende WTA-Weltmeisterin, stand 2014 im Finale des "Happy Slams". /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=75.html © getty 76/88 Bilder einer Auslosung. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=76.html © getty 77/88 Nach einem Regenguss am Freitag mussten die Plätze von zahlreichen Ballkindern wieder trockengelegt werden. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=77.html © getty 78/88 Die letztjährigen Turniersieger Novak Djokovic und Angelique Kerber präsentieren nochmals ihre Trophäen. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=78.html © getty 79/88 Serena Williams, Destanee Aiava, Jaimee Fourlis und Kei Nishikori absolvierten eine Wilson-Veranstaltung im Melbourne Park. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=79.html © getty 80/88 Das Medieninteresse für Kei Nishikori ist bei seinem "Heim"-Grand-Slam-Turnier immer besonders groß. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=80.html © getty 81/88 Die Titelverteidigerin Angelique Kerber bereitet sich auf die Australian Open 2017 vor. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=81.html © getty 82/88 Roger Federer fühlt sich nach seiner langen Zwangspause ausgesprochen wohl. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=82.html © getty 83/88 Novak Djokovic hat bereits sechs Turniersiege bei den Australian Open auf der Habenseite. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=83.html © getty 84/88 Publikumsliebling Jo-Wilfried Tsonga erfüllt geduldig alle Fanwünsche. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=84.html © getty 85/88 Der Australian-Open-Champion von 2014, Stan Wawrinka, zählt auch in diesem Jahr zum erweiterten Favoritenkreis. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=85.html © getty 86/88 Serena Williams trainiert vor einem ausgesprochen interessanten, fast futuristisch wirkenden Hintergrund. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=86.html © getty 87/88 Andy Murray und ein selten lächelnder Ivan Lendl beim Training für die Australian Open 2017. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=87.html © getty 88/88 Serena und Venus Williams posieren mit allen Ballkindern der Australian Open 2017. /de/tennisnet/bildergalerie/1701/australian-open-2017,seite=88.html

Bruder Alexander als Helfer in der Not

Genau zu dieser Zeit, im Sommer 2014, setzte Bruder Alexander mit 17 sein erstes Ausrufezeichen mit dem Halbfinale in Hamburg. "Diese Kombination - er spielte richtig gut, ich war verletzt - hat mir gezeigt, wie sehr ich Tennis vermisse, wie sehr ich Tennis liebe. Und ich habe realisiert, dass ich gut darin bin, vermutlich besser, als ich in allem anderen im Leben sein werde." Alexander war es auch, der Mischa eine Rückkehr in die Tennis-Elite prophezeite. "Er sagte mir: 'Du hörst nicht auf mit Tennis, du bist so gut darin, du schaffst es zurück unter die Top 100!'"

Dank Alexanders Aufstieg war auch Mischas Ehrgeiz gekitzelt. Er wollte nicht gegen seinen Bruder verlieren, musste dranbleiben. Auch dessen jugendliche Unbedarftheit, das positive Denken, half. "Du brauchst diese Art Persönlichkeit in deiner Nähe. Wenn Dinge nicht so laufen wie du willst, hast du jemanden, der immer positiv ist, immer daran glaubt. Er gehört zu den Menschen, die sagen: 'Pass auf, ich habe mir das in den Kopf gesetzt, verwirr mich nicht mit Fakten.' Das ist gut. Fakten sind nicht hilfreich. Wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, glaubst du an dich, und machst das auch so."

Mischa Zverev - der Realist

Mischa Zverev fing an, wieder an sich zu glauben, und spielte sich 2016 von Rang 171 auf 51 hoch. Er knöpfte Novak Djokovic in Shanghai einen Satz ab und schaffte es bei zehn Turnieren durch die Qualifikation - ein Rekord. Es passt dennoch ins Bild, dass ausgerechnet ein Match um die Welt ging, das für ihn eines der wichtigsten war und das er auch gewann, nach dem jedoch über einen anderen gesprochen wurde: die Arbeitsverweigerung von Nick Kyrgios in Shanghai - ein deshalb so wichtiges Match für Zverev, weil er durch seinen Sieg die Rückkehr in die Top 100 sicherstellte.

Selbst dieses Erlebnis jedoch ordnet Zverev ein. Kyrgios ("ein kreativer Geist") habe sich auf dem Weg in die Umkleide entschuldigt, er könne nichts Schlechtes über ihn sagen, so Zverev; außerhalb des Platzes sei er der netteste Typ, den man sich vorstellen könne. "Das Aufwachsen in der Öffentlichkeit ist eben nicht einfach. Wenn du daheim oder im Büro etwas vermasselst, bekommt das keiner mit. Wenn du wütend wirst, weiß es keiner, keiner beurteilt dich. Auf einem Tennisplatz ist das anders. Das gibt einem Spieler einen zusätzlichen Druck", sagt er.

Klarer Blickwinkel, auch gegen Roger Federer

Ohnehin differenziert Zverev punktgenau. Kyrgios oder Bruder Sascha seien künftige Grand-Slam-Turniersieger; er selbst wisse, dass er zwar ein guter Tennisspieler sei, aber kein extra-außergewöhnlicher. "Ich betrachte die Dinge aus einem recht klaren Blickwinkel."

Den klaren Blickwinkel wird Mischa Zverev auch nach der Sensation gegen Murray behalten. Zverev wird nicht abheben, er weiß, dass Viertelfinalgegner Roger Federer - sein großes Idol - der haushohe Favorit ist. Nicht zuletzt, weil es nach dem letzten Aufeinandertreffen mit Federer nur besser werden kann: Bei den Gerry Weber Open in Halle 2013 schoss ihn der Schweizer in nur 39 Minuten mit 6:0, 6:0 vom Platz.

Die Australian Open im Überblick