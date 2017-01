Lucic-Baroni - Einmal vom Himmel in die Hölle und zurück

Montag, 23.01.2017

An Comeback-Geschichten ist wahrlich kein Mangel bei diesen verrückten Australian Open. Roger Federer, der elegante "Maestro", schwebt nach halbjähriger Auszeit wie schwerelos über die Courts von Melbourne. Sein Viertelfinal-Gegner in der Nachtvorstellung am Dienstag, der lange Zeit verletzte Hamburger Sensationsdarsteller Mischa Zverev, holt sich auf seine späten Tage Siege und Lorbeeren ab, die er eigentlich als Top-Talent vor zehn Jahren versprach - der Tennis-Planet nahm ihn erst wieder so richtig wahr, als er Down Under mit dem Triumph über Frontmann Andy Murray obenauf war wie nie zuvor. Auch Federers ewiger Tennisrivale Rafael Nadal beißt sich mit alter Leidenschaft und neu erworbener gesundheitlicher Robustheit in die Tennisduelle, bei der Melbourne-Renaissance der alten Helden könnte auch er noch eine Hauptrolle spielen.

Grand-Slam-Upsets: Murray tut es Nole gleich © getty 1/18 Mischa Zverev wirft Andy Murray raus - die Nummer eins der Welt. Was für eine Überraschung. Aber das gab es doch schon öfter, oder? SPOX zeigt die größten Grand-Slam-Upsets /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker.html © getty 2/18 AUSTRALIAN OPEN 2017, NOVAK DJOKOVIC - DENIS ISTOMIN 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6: Seriensieger Novak scheiterte nur Tage vor Murray in Runde zwei am Usbeken Istomin. Zuvor hatte er fünf der letzten sechs Aussie Open gewonnen /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=2.html © getty 3/18 WIMBLEDON 1987, BORIS BECKER - PETER DOOHAN 6:7, 6:4, 2:6, 2:6: Als großer Favorit reiste Becker nach London, um dort zum dritten Mal zu gewinnen. Doch die Nummer eins der Setzliste scheiterte bereits in Runde zwei gegen den ungesetzten Aussie Doohan /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=3.html © getty 4/18 FRENCH OPEN 1989, IVAN LENDL - MICHAEL CHANG 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 3:6: Lendl, damals Weltranglistenerster, führte im Achtelfinale bereits sicher mit 2:0 nach Sätzen. Plötzlich drehte Außenseiter Chang auf und holte sich trotz Wadenkrämpfen noch das Match /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=4.html © getty 5/18 WIMBLEDON 1994, STEFFI GRAF - LORI MCNEIL 5:7, 6:7: Zum ersten Mal in der Wimbledon-Geschichte verlor die Titelverteidigerin in Runde eins. Graf hatte fünf der letzten sechs Titel gewonnen. Ihre Gegnerin kämpfte sich danach bis ins Halbfinale vor /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=5.html © getty 6/18 WIMBLEDON 1999, MARTINA HINGIS - JELENA DOKIC 2:6, 0:6: Gegen eine Qualifikantin war für die Nummer eins der Setzliste schon in Runde eins Schluss: Hingis schied sang- und klanglos aus. Nach nur 54 Minuten war die Partie gegen die 16-jährige Dokic vorbei /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=6.html © getty 7/18 AUSTRALIAN OPEN 2002, MARAT SAFIN - THOMAS JOHANSSON 6:3, 4:6, 4:6, 6:7: Völlig überraschend setzte sich Johansson im Finale gegen den höher eingestuften Safin durch. Der Schwede sicherte sich den einzigen Grand-Slam-Titel seiner Karriere /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=7.html © getty 8/18 WIMBLEDON 2002, PETE SAMPRAS - GEORGE BASTL 3:6, 2:6, 6:4, 6:3, 4:6: Die Sensation war perfekt! In fünf Sätzen besiegte die Nummer 145 der Welt den siebenfachen Titelträger Sampras in Runde zwei /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=8.html © getty 9/18 WIMBLEDON 2003, LLEYTON HEWITT - IVO KARLOVIC 6:1, 6:7, 3:6, 4:6: Aufschlagwunder Karlovic sorgte für die große Überraschung - der Qualifikant besiegte in seinem ersten Grand-Slam-Einzelmatch gleich in der ersten Runde den an Nummer eins gesetzten Hewitt /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=9.html © getty 10/18 FRENCH OPEN 2009, RAFAEL NADAL - ROBIN SÖDERLING 2:6, 7:6, 4:6, 6:7: Für Sandplatzkönig Nadal die erste Niederlage in Roland Garros überhaupt! Der Spanier unterlag Söderling im Achtelfinale und verlor danach erst wieder 2015 ein Match in Paris /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=10.html © getty 11/18 FRENCH OPEN 2012, SERENA WILLIAMS - VIRGINIE RAZZANO 6:4, 6:7, 3:6: Als Nummer 111 der Welt besiegte Außenseiterin Razzano die große Dame der Tenniswelt in Runde eins. Eine Runde später war dennoch Schluss /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=11.html © getty 12/18 WIMBLEDON 2012, RAFAEL NADAL - LUKAS ROSOL 7:6, 4:6, 4:6, 6:2, 4:6: Ein echter Krimi! In fünf Sätzen musste sich Nadal dem ungesetzten Rosol geschlagen geben. Der hatte zuvor fünf Mal in der Quali verloren /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=12.html © getty 13/18 WIMBLEDON 2013, ROGER FEDERER - SERGIY STAKHOVSKY 7:6, 6:7, 5:7, 6:7: In Runde zwei war Schluss für den siebenmaligen Wimbledonsieger. Er verlor gegen den ungesetzten Ukrainer, der damit für einen seiner größten Erfolge sorgte /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=13.html © getty 14/18 WIMBLEDON 2015, RAFAEL NADAL - DUSTIN BROWN 5:7, 6:3, 4:6, 4:6: Die Sensation in Runde zwei! Dreddy bezwang Nadal in vier Sätzen, nachdem er den damaligen Weltranglistenersten bereits in einem Vorbereitungsturnier schlagen konnte /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=14.html © getty 15/18 WIMBLEDON 2014, NICK KYRGIOS - RAFAEL NADAL 7:6, 5:7, 7:6, 6:3: Und nochmal Nadal. Nummer eins gegen Nummer 144 der Welt - klang nach einer eindeutigen Sache, aber wie der furchtlose Teenager dieses Achtelfinale gewann, verzauberte die Zuschauer /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=15.html © getty 16/18 US OPEN 2015, SERENA WILLIAMS - ROBERTA VINCI 6:2, 4:6, 4:6: Vor heimischem Publikum der Schock im Halbfinale! Die 32-jährige Vinci gab keinen Ball verloren, war stark am Netz - und rang die haushohe Favoritin nieder. Nix war's mit Grand Slam! /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=16.html © getty 17/18 WIMBLEDON 2016, NOVAK DJOKOVIC - SAM QUERREY 6:7, 1:6, 6:3, 6:7: Trotz Unterbrechung nach zwei Sätzen rang Sam Querrey den unbesiegbaren Joker am zweiten Tag nieder - und machte eine der größten Wimbledon-Sensationen aller Zeiten perfekt /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=17.html © getty 18/18 BONUS: Im "Battle of the Sexes" gewann die 29 Jahre alte Billie Jean King gegen den 55 Jahre alten ehemaligen Wimbledon-Sieger Bobby Riggs mit 6:4, 6:3 und 6:3. Für viele der Beweis: Frauen können Männer schlagen /de/sport/diashows/1701/tennis/groesste-grand-slam-upsets-ueberraschungen-djokovic-nadal-graf-becker,seite=18.html

Aber es gibt auch noch ein Comeback der besonderen Art zu würdigen, die Rückkehr einer Frau, die wie ein Gast aus einer anderen Epoche im National Tennis Center wirkt, an diesem an Kapriolen reichen Grand-Slam-Schauplatz. Mirjana Lucic-Baroni heißt diese Frau, und dass sie nun bei den Australian Open 2017 ins Viertelfinale vorgerückt ist, das ist nicht nur ein Beweis für eine unzerstörbare Liebe zu ihrem Sport, ein Beleg für ihre Hartnäckigkeit und Ausdauerkraft. Es ist schlicht und ergreifend auch ein Wunder. "Ich bin jemand, der nicht so leicht unterzukriegen ist. Ich bin ziemlich störrisch", sagt Lucic-Baroni, und das darf man getrost als Untertreibung bezeichnen. Bei ihr, der Frau, die vielleicht die Mutter aller Comebacks geschafft hat.

Flucht vor dem Vater

Als Versprechen für die Zukunft wurde sie einmal gefeiert, 20 Jahre ist das her, in einer Epoche, in der es für das Profitennis noch kein Problem war, halbe Kinder im Tour-Geschäft zuzulassen. 1997 und 1998 gewinnt sie mit 15 bzw. 16 Jahren sowohl im Einzel wie im Doppel gleich ihr erstes Turnier, in Melbourne siegt sie damals an der Seite von Martina Hingis. Doch schon bevor sie 1999 ins Halbfinale von Wimbledon gelangt und gegen Steffi Graf verliert, nimmt die gerade erst gestartete Karriere eine tragische Wendung. Im Dunkel der Nacht flieht das Wunderkind mit ihren vier Geschwistern und ihrer Mutter Andelka vor dem häuslichen Terror des Vaters, eines ehemaligen olympischen Zehnkämpfers, in die USA, sucht dort Asyl.

Die Rekordchampions bei Grand-Slam-Turnieren © getty 1/12 Serena Williams hat Wimbledon 2016 gewonnen und damit den 22. Grand-Slam-Titel ihrer Karriere verbucht. Wer liegt in der Bestenliste bei den Damen und den Herren vorne? SPOX gibt einen Überblick /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren.html © getty 2/12 DAMEN - Platz 5: Chris Evert (USA), 18 Titel, 2 Mal Australian Open, 7 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=2.html © getty 3/12 Platz 5: Martina Navratilova (USA), 18 Titel, 3 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 9 Mal Wimbledon, 4 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=3.html © getty 4/12 Platz 4: Helen Wills Moody (USA), 19 Titel, 0 Mal Australian Open, 4 Mal French Open, 8 Mal Wimbledon, 7 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=4.html © getty 5/12 Platz 2: Serena Williams (USA), 22 Titel, 6 Mal Australian Open, 3 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=5.html © getty 6/12 Platz 2: Steffi Graf (GER), 22 Titel, 4 Mal Australian Open, 6 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=6.html © getty 7/12 Platz 1: Margaret Smith Court (AUS), 24 Titel, 11 Mal Australian Open, 5 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=7.html © getty 8/12 HERREN - Platz 4: Roy Emerson (AUS), 12 Titel, 6 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=8.html © getty 9/12 Platz 4: Novak Djokovic (SRB), 12 Titel, 6 Mal Australian Open, 1 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=9.html © getty 10/12 Platz 2: Rafael Nadal (ESP), 14 Titel, 1 Mal Australian Open, 9 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=10.html © getty 11/12 Platz 2: Pete Sampras (USA), 14 Titel, 2 Mal Australian Open, 0 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=11.html © getty 12/12 Platz 1: Roger Federer (SUI), 17 Titel, 4 Mal Australian Open, 1 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=12.html

Eben noch glaubt Lucic-Baroni, "dass mir die ganze Tenniswelt zu Füßen liegt" - und beinahe im nächsten Moment steht sie vor einem privaten und sportlichen Scherbenhaufen - denn die traumatischen Erlebnisse zerren an dem jungen Mädchen. Erlebnisse, die sie später, als sie den Tennisschläger vorübergehend völlig zermürbt zur Seite gelegt hat, in einem Interview so beschreibt: "Ich habe so viele Schläge bekommen, wie man sich kaum vorstellen kann." Sie sei "oft grün und blau am ganzen Körper" gewesen, sagt sie, selbst die Haare habe sie sich manchmal nicht mehr bürsten können, "weil mir der Kopf so weh tat." 2003 kann Lucic-Baroni einfach nicht mehr weiter, es hat dann auch mit einem erbitterten Streit mit einem früheren Manager zu tun, den sie beschuldigt, sie in den "finanziellen Ruin" getrieben zu haben. Von 2004 bis 2006 bestreitet sie gar keine Spiele mehr, 2007 kehrt sie auf die kleine Tennistour zurück, es ist ein mühsamer, beschwerlicher Neuanfang. Es scheint eher, als sei das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt. "Viele hätten das nicht durchgestanden", sagt Lucic-Baroni heute, "aber ich hatte halt noch ein paar Rechnungen offen."

Comeback in New York

Es wird noch viele Tage, Monate und Jahre dauern, bis man wieder von ihr Notiz nimmt. 2014 ist das eigentlich erst, bei den US Open geht das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison über die Bühne. Drei schwere Qualifikationsrunden gewinnt Lucic-Baroni, die Frau von Gestern, das einstige Wunderkind, und dann sorgt sie, die Trotzige, für einen echten Paukenschlag, als sie die Weltranglisten-Zweite Simona Halep besiegt. "Mutter Courage" nennt die frühere Weltranglisten-Erste Lindsay Davenport da die unbeugsame Kroatin, sie sei jemand, der nicht nur Gegnerinnen, sondern auch die "Dämonen der Vergangenheit" besiege. "Spielerin des Jahres" sei Lucic-Baroni, findet Tracy Austin, die US-Größe, die selbst einmal ein Wunderkind der Branche war. Sie sagt das, als sich Lucic-Baroni im Herbst 2014, beim Turnier im kanadischen Quebec, den Titel gegen Venus Williams holt - 16 Jahre nach den ersten großen Erfolgen als beinahe noch Halbwüchsige.

Und Lucic-Baroni ist immer noch da, stark, unverwüstlich, energiegeladen. 34 Jahre alt ist sie. Oder 34 Jahre jung. Denn ans Aufhören denkt sie noch längst nicht, jetzt, wo sie Tennis und ihre späten Erfolge so glücklich genießen kann wie nie zuvor. "Manchmal muss ich mich in den Arm zwicken, weil ich denke: Ist das wahr? Hat sich das alles so gedreht in meinem Leben?", sagt sie. Bei den laufenden Australian Open schmiss sie schon in der zweiten Runde die Weltranglisten-Dritte Agnieszka Radwanska aus dem Turnier, am Montag buchte sie nun ihren Viertelfinal-Platz (erstmals seit 1999 in Wimbledon) souverän gegen die Amerikanerin Jennifer Brady. Nächste Gegnerin ist die Tschechin Karolina Pliskova, neben Serena Williams die große Turnierfavoritin. Aber wer weiß, was Lucic-Baroni noch alles an Überraschungen produziert. Die Frau, die im Tennis einmal vom Himmel in die Hölle und zurück fuhr. Und die sich manchmal über sich selbst und ihre Langstrecken-Power wundert: "Manchmal spiele ich schon gegen Spielerinnen, die noch gar nicht geboren war, als ich schon auf der Tour war. Und dann denke ich: Wahnsinn, ich kann stolz sein, dass ich noch und wieder dabei bin."