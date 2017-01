Safarova und Mattek-Sands holen viertes Major

Freitag, 27.01.2017

Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Bethanie Mattek-Sands und Lucie Safarova haben gemeinsam vier Grand-Slam-Endspiele bestritten - und sind zu jedem Anlass als Siegerinnen vom Platz gegangen. Am Freitag besiegten die tschechische French-Open-Finalistin von 2015 und die Amerikanerin Shuai Peng aus China und Safarovas Landsfrau Andrea Hlavackova mit 6:7 (4), 6:3 und 6:3 nach einer Spielzeit von 2:15 Stunden.

Zuletzt hatten Mattek-Sands und Safarova im Sommer 2016 die US Open in New York City gewonnen, im Jahr davor bereits die Titel in Paris und auch in Melbourne geholt. Für Hlavackova und Peng war es der erste gemeinsame Auftritt bei einem der vier größten Turniere im Profi-Tennis. Mattek-Sands betonte nach dem Match noch einmal, wie wohl sich die Spielerinnen in Melbourne fühlen. Partnerin Safarova blickte schon voraus - nämlich auf Wimbledon, jenes Major, das Bethanie Mattek-Sands und Lucie Safarova noch nicht gewonnen haben.

