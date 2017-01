Haas' Melbourne-Reise endet nach zwei Sätzen

Dienstag, 17.01.2017

Das Turnier-Comeback von Tommy Haas nach 454 Tagen endete mit einer Aufgabe: Der 38-Jährige musste seine Erstrundenpartie bei den Australian Open gegen Benoit Paire (Frankreich) beim Stand von 6:7 (2), 4:6 wegen Schmerzen an der bereits viermal operierten rechten Schulter vorzeitig aufgeben. Haas war der einzige Spieler im Einzel-Feld, der bereits im letzten Jahrtausend beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Start war (1998).

Im zweiten Satz hatte der ehemalige Weltranglistenzweite den Physiotherapeuten auf den Platz kommen und sich Schmerztabletten geben lassen. Danach spielte Haas kurz weiter, bevor er sich zur Aufgabe entschloss. Vor einigen Tagen hatte der dreimalige Melbourne-Halbfinalist bestätigt, dass dies seine letzte Saison auf der Profitour sein wird.

Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic indes schaffte als achter deutscher Profi den Sprung in die zweite Runde. Die Weltranglisten-56. aus Darmstadt setzte sich mit 6:3, 6:2 gegen die 17-jährige Kayla Day (USA) durch. In ihrem nächsten Spiel am Donnerstag trifft Petkovic, 2011 Viertelfinalistin von Melbourne, auf Barbora Strycova (Tschechien/Nr. 16).

Die frühere Nummer neun Petkovic war bei den vier Major-Turnieren 2016 nicht über die zweite Runde hinausgekommen. Danach trennte sie sich von Trainer Simon Goffin. In Australien wird Petkovic vom ehemaligen Görges-Coach Sascha Nensel betreut. "Ich will wieder die Spielerin werden, die ich einmal war oder auch immer noch bin. Ich sehe mich nicht als eine, die außerhalb der Top 50 steht", sagte Petkovic.

