Roger Federer spielt um 18. Grand-Slam-Titel

Donnerstag, 26.01.2017

Roger Federer steht nach einer Energieleistung zum sechsten Mal im Finale der Australian Open und ist nur noch einen Sieg von seinem 18. Grand-Slam-Titel entfernt. Am Australia Day gewann der Major-Rekordsieger das Schweizer Duell gegen US-Open-Champion Stan Wawrinka (Nr. 4) mit 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.

"Ich könnte nicht glücklicher sein und hätte es nicht zu träumen gewagt, dass ich so schnell nach meiner Verletzungspause wieder hier stehe", sagte Federer, der vor dem Matchball noch einmal auf die Anzeigetafel geschaut hatte: "Ich musste nochmal prüfen, ob es auch wirklich wahr ist." Damit steht ein Traum-Endspiel gegen seinen Dauerrivalen Rafael Nadal (Nr. 9) unmittelbar bevor. Der Spanier ist am Freitag im zweiten Halbfinale gegen den an Position 15 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrov der Favorit.

Finale wird Federers 100. Match in Melbourne

Nach 3:05 Stunden verwandelte der 35-jährige Federer in der mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Rod-Laver-Arena seinen ersten Matchball. Der nur an Position 17 gesetzte Superstar, der in Melbourne bislang viermal gewonnen hat, wartet seit seinem Triumph in Wimbledon im Juli 2012 auf einen weiteren Major-Coup. Seitdem hat der "Maestro" drei Grand-Slam-Finals verloren - zwei in Wimbledon (2014, 2015) und eines bei den US Open (2015).

Federer ist mit 35 Jahren und 176 Tagen der älteste Spieler seit Ken Rosewall (Australien) 1974 in Flushing Meadows, der wieder im Finale eines der vier weltweit größten Tennisturniere steht. Zwei Tage nach seinem deutlichen Dreisatzerfolg gegen den Hamburger Mischa Zverev startete Federer hochkonzentriert in sein 99. Match bei den Australian Open. Seinen vierten Breakball nutzte er nach 50 Minuten zum Gewinn des ersten Satzes.

Federer verliert den Faden und lässt sich behandeln

Auch in der Folge blieb Federer am Drücker. Nachdem Wawrinka das Break zum 2:4 kassiert hatte, brach der 31-Jährige sein Racket entzwei, erhielt eine Verwarnung und musste wenig später auch den zweiten Durchgang abgeben. Doch Federer bekam nun Probleme mit seinem Service und fabrizierte eine Menge unerzwungener Fehler (insgesamt 50). Bezeichnend, dass er gleich dreimal in Folge sein Aufschlagspiel verlor. Nach dem vierten Satz nahm Federer eine medizinische Auszeit in den Katakomben.

Die Vorentscheidung im fünften Satz fiel, als Federer nach einem Doppelfehler seines Davis-Cup-Kollegen das Break zum 4:2 gelang. In der Box zeigte Ehefrau Mirka schon voller Zuversicht die Siegerfaust. Wenig später machte der viermalige Melbourne-Champion seinen sechsten Endspieleinzug perfekt.

Die Australian Open im Überblick