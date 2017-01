Samstag, 28.01.2017

Wer hätte das vor Turnierbeginn gedacht?! Roger Federer und Rafael Nadal stehen sich im Finale der Australian Open gegenüber. Ein Duell, das bei der alten Setzliste mit 16 Spielern sogar in der ersten Runde möglich gewesen wäre. Doch es ist ein Endspiel - wie es sich gehört! Für Andy Roddick ist es sogar das bedeutendste Match der Australian-Open-Geschichte und vielleicht sogar der Tennisgeschichte.

34-mal trafen Federer und Nadal bislang aufeinander. Der Spanier führt klar mit 23:11 und hat sechs von acht Grand-Slam-Finals gegen den Schweizer gewonnen, viermal bei den French Open, einmal in Wimbledon und bei den Australian Open 2009. In Melbourne konnte Nadal alle drei Duelle für sich entscheiden. Heißt es am Ende des Finals in der Grand-Slam-Statistik 18:14 für Federer oder verkürzt Nadal auf 17:15. Zur Einstimmung auf das epische Finale sind hier alle Matchbälle der bisherigen Duelle zwischen dem Schweizer "Maestro" und dem "Stier von Manacor". Vorhang auf für Fedal XXXV!

