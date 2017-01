Federer, Dimitrov und Haas als Boyband

Samstag, 21.01.2017

Roger Federer, Grigor Dimitrov und Tommy Haas sind begnadete Tennisspieler. Ihre einhändigen Rückhände sind eine Augenweide. Es gibt aber auch Gebiete, auf denen das Trio völlig talentfrei ist. Dass sie nicht singen können, stellten die drei bei den Australian Open unter Beweis. David Foster, Schwiegervater von Tommy Haas und 16-facher Grammy-Gewinner, setzte sich ans Klavier und spielte den Klassiker "Hard To Say I'm Sorry" von Chicago. Was Federer, Dimitrov und Haas gesangstechnisch daraus machten, seht ihr hier!

Die Australian Open im Überblick