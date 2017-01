Die tanzenden Australian-Open-Siegerinnen

Freitag, 27.01.2017

Dieses Doppel versprüht gute Laune: Bethanie Mattek-Sands und Lucie Safarova sind nicht nur außerhalb des Platzes ein Herz und eine Seele, sondern verstehen sich auch auf dem Platz prächtig. Die US-Amerikanerin und die Tschechin gewannen bei den Australian Open bereits ihr viertes Grand-Slam-Turnier innerhalb von zwei Jahren.

Dass die beiden große Entertainmentfähigkeiten besitzen, zeigen sie immer wieder in den sozialen Medien. So konnte man nach dem Finaleinzug auf Safarovas Twitter-Seite ein Video sehen, das die beiden beim tanzenden Fitnesstraining zeigt (hier zum Nachschauen!). Nach ihrem Finalcoup präsentieren Mattek-Sands und Safarova ihren speziellen Tanz in der Rod Laver Arena, allerdings ohne Musik.

