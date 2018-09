US Open, Viertelfinale: Neuauflage des Endspiels von 2014 - Djokovic vs. Millman

Teil zwei der Viertelfinals bei den US Open 2018 steht an. In der Neuauflage des Endspiels von 2014 treffen Marin Cilic und Kei Nishikori aufeinander (19.30 Uhr im LIVETICKER). In der Nacht kommt es zum Duell zwischen Novak Djokovic und Federer-Bezwinger John Millman (2.30 Uhr im LIVETICKER).

US Open 2018: Damen - Viertelfinale (alle Matches)

Maomi Osaka (JPN/20) - Lesia Tsurenko (UKR)

Carla Suarez Navarro (ESP/30) - Madison Keys (USA/14)

