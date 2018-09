US Open - Damen-Finale heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Am heutigen Samstag steht das Damen-Finale bei den US Open an. Im Arthur Ashe Stadium treffen die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams und Naomi Osaka aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV verfolgen könnt und wo es Liveticker und Livestream gibt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag trugen die Damen ihre Halbfinals bei den US Open aus. Serena Williams setzte sich gegen Anastasija Sevastova mit 6:3 und 6:0 durch, Naomi Osaka schlug Madison Keys mit 6:2 und 6:4. Heute findet um 22.00 Uhr MESZ das Finale zwischen der Amerikanerin und der Japanerin statt.

US Open: Damen-Finale heute live

Aufgrund der Zeitverschiebung zu New York beginnt das Finale der Damen zwischen Serena Williams und Naomi Osaka um 22 Uhr deutscher Zeit. Es ist das einzige Match des Tages und wird auf dem größten Court der Anlage in Flushing Meadows, dem Arthur Ashe Stadium, ausgetragen.

22 Uhr: Serena Williams - Naomi Ozaka (LIVETICKER)

US Open heute live im TV und im Livestream sehen

Alle Übertragungsrechte der US Open liegen bei Eurosport. Der Privatsender beginnt seine Übertragung ab 22 Uhr auf Eurosport1. Kommentieren wird Matthias Stach zusammen mit Experte Boris Becker. Birgit Nössing führt die Interviews nach dem Match.

Unterwegs kann das Match im Eurosport Player verfolgt werden. Nötig ist dafür nur eine stabile Internetverbindung und die Eurosport-Player-App auf dem Smartphone, Tablett oder Laptop. Der Eurosport Player ist kostenpflichtig.

US Open: Serena Williams greift nach 24. Grand-Slam-Titel

Serena Williams hat in ihrer Karriere bereits 23 Grand-Slam-Titel gewonnen. Damit ist sie in dieser Statistik die zweiterfolgreichste Tennis-Spielerin der Geschichte. Nur die Australierin Margret Court steht mit 24 Major-Titeln noch vor der US-Amerikanerin. Mit ihrem insgesamt 7. Erfolg bei den US Open könnte Williams gleichziehen und sich endgültig zur besten Tennis-Spielerin aller Zeiten küren.

US Open: Der Zeitplan im Überblick

Datum Day-Session Night-Session Event Samstag, 8.9.2018 ab 18 Uhr - Finale Herren-Doppel, Finale Damen Sonntag, 9.9.2018 ab 19 Uhr - Finale Damen-Doppel, Finale Herren

Preisgeld bei den US Open 2018

Bei den US Open wird in diesem Jahr das höchste Preisgeld aller Zeiten ausgeschüttet. Im Vergleich zu 2013 beträgt die Steigerung nun 57 Prozent, selbst im Vorjahr kassierten die Spieler fünf Prozent weniger.