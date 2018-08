Tennis - US Open heute live: Die Spiele am Donnerstag im TV, Livestream und Liveticker.

Heute treten bei den US Open unter anderem Alexander Zverev und Angelique Kerber in Runde zwei an. Bei SPOX gibt es alle Infos zum Spielplan und der TV-Übertragung.

US Open heute live: Der 4. Turniertag im TV und im Livestream

Die zweite Runde am vierten Turniertag ist wie alle anderen Runden im deutschen Fernsehen bei Eurosport zu sehen. Ab 17 Uhr überträgt der Sender auf Eurosport 2 die wichtigsten Spiele des Tages, ab 19 Uhr startet ebenfalls eine Übertragung im Free-TV auf Eurosport 1. Parallel bietet der Sender online das Spektakel im Livestream an. Verfügbar ist der Livestream über den Eurosport Player, der monatlich 4,99 Euro kostet.

Tennis: Die US Open im Liveticker

Die wichtigsten Spiele des heutigen Tages könnt ihr außerdem bei SPOX im Liveticker verfolgen:

US Open heute live: Die Spiele der Deutschen

Spieler 1 Spieler 2 Court Johanna Larsson Angelique Kerber Arthur Ashe Stadium Nicolas Mehut Alexander Zverev Louis Armstrong Stadium Julien Benneteau Jan-Lennard Struff Court 11 Matthew Ebden Philipp Kohlschreiber Court 12

