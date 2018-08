US Open 2018 - 3. Runde, Damen und Herren: Thiem und Nadal sind gefragt

Während es in der 3. Runde der US Open 2018 bei den Damen zum Schwester-Duell zwischen Serena und Venus Williams kommt (im LIVETICKER), ist bei den Herren die Nummer eins Rafael Nadal gegen Karen Khachanov gefragt (im LIVETICKER). Zuvor stellt sich Dominic Thiem dem US-Amerikaner Taylor Fritz (im LIVETICKER). Außerdem sind Milos Raonic und Stan Wawrinka an der Reihe (im LIVETICKER).

US Open 2018: Damen - 3. Runde (alle Matches)

Sloane Stephens (USA/3) - Victoria Azarenka (BLR) 6:3, 6:4

Ohne große Probleme setzt sich die Titelverteidigerin im Härtetest gegen eine starke Viktoria Azarenka in zwei Sätzen durch. Dabei nutzte Stephens ihre Chancen konsequent und ließ sich auch von Breaks nicht von der Siegerstraße drängen. Die Form der 25-Jährigen erinnert stark an ihre Titel-Performance aus dem Vorjahr.

Serena Williams (USA/17) - Venus Williams (USA/16) ab 1 Uhr im LIVETICKER

Qiang Wang (CHN) - Elina Svitolina (UKR/7) 4:6, 4:6

