US Open 2018: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker, Spielplan und Auslosung

Vom 27. August bis zum 9. September finden in New York die US Open statt. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Übertragung, dem Zeitplan, der Auslosung und den Rekordsiegern.

Im vergangenen Jahr gewann Rafael Nadal den Titel. Er geht auch diesmal als Top-Favorit ins Rennen.

Wann und wo finden die US Open 2018 statt?

Traditionell sind die US Open das letzte der vier Grand Slams im Tennis-Kalender und finden im August und September statt. Die Qualifikation beginnt am 21. August, ehe sechs Tage später das Hauptturnier startet. Die Finals finden dann knapp zwei Wochen später am 8. (Damen), beziehungsweise 9. September (Herren) statt.

Schon seit 1978 ist das USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows der Austragungsort für die US Open. Das Arthur Ashe Stadion ist seit der Erbauung 1997 der Centre Court und zudem mit 22.547 Sitzplätzen die größte Tennisanlage der Welt.

© getty

TV und Livestream: Wo kann ich die US-Open 2018 live verfolgen?

Die Übertragungsrechte für die US Open 2018 liegen auch in diesem Jahr bei Eurosport. Der Sender überträgt mit Beginn des Hauptturniers jeden Tag die wichtigsten Spiele auf dem Hauptsender Eurosport 1. Weitere Spiele werden auf den Nebensendern Eurosport 2 und Eurosport 360 gezeigt.

Als Experten werden in diesem Jahr Boris Becker, der seinen Vertrag bis 2020 verlängert hat, und Barbara Rittner, Ex-Fed-Cup-Chefin und jetzige Head of Women Tennis beim DTB, an den Start gehen.

Auch einen Livestream bietet Eurosport im Internet an, der Eurosport Player ist allerdings kostenpflichtig.

US Open 2018: Zeitplan und Night Sessions

Anders als in Wimbledon oder bei Roland Garros wird der Tag in New York in zwei Sessions unterteilt. In der Day-Session wird auf fast allen Plätzen der Anlage im Norden der Metropole gespielt. Die Flutlichtmatches der Night-Sessions wurden bisher nur im Arthur-Ashe-Stadion ausgetragen. In diesem Jahr gibt es jedoch eine Neuerung. Auch auf dem zweitgrößten Tennisplatz der Anlage, dem Louis-Armstrong-Stadion, werden Spiele zur Abendzeit angesetzt.

Qualifikation

Datum Uhrzeit Event Dienstag, 21.8.2018 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 1 Mittwoch, 22.8.2018 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 2 Donnerstag, 23.8.2018 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 3 Freitag, 24.8.2018 ab 10 Uhr Qualifikation, Tag 4

Hauptturnier

Datum Day-Session Night-Session Event Montag, 27.8.2018 ab 17 Uhr ab 23 Uhr 1. Runde Herren und Damen Dienstag, 28.8.2018 ab 17 Uhr ab 23 Uhr 1. Runde Herren und Damen Mittwoch, 29.8.2018 ab 17 Uhr ab 23 Uhr 2. Runde Herren und Damen Donnerstag, 30.8.2018 ab 17 Uhr ab 23 Uhr 2. Runde Herren und Damen Freitag, 31.8.2018 ab 17 Uhr ab 23 Uhr 3. Runde Herren und Damen Samstag, 1.9.2018 ab 17 Uhr ab 23 Uhr 3. Runde Herren und Damen Sonntag, 2.9.2018 ab 17 Uhr ab 23 Uhr 4. Runde Herren und Damen Montag, 3.9.2018 ab 17 Uhr ab 23 Uhr 4. Runde Herren und Damen Dienstag, 4.9.2018 ab 17 Uhr ab 23 Uhr Viertelfinale Herren und Damen Mittwoch, 5.9.2018 ab 17 Uhr ab 23 Uhr Viertelfinale Herren und Damen, Halbfinale Mixed Donnerstag, 6.9.2018 - ab 23 Uhr Halbfinale Damen Freitag 7.9.2018 ab 18 Uhr ab 23 Uhr Halbfinale Herren, Finale Mixed Samstag, 8.9.2018 ab 18 Uhr ab 15 Uhr Finale Damen, Finale Herren-Doppel Sonntag, 9.9.2018 ab 19 Uhr ab 12 Uhr Finale Herren, Finale Damen-Doppel

Welche Deutschen nehmen an den US Open 2018 teil?

Insgesamt 15 deutsche Akteure werden sicher an den US Open teilnehmen. Bei den Herren sind neben dem Weltranglistenvierten Alexander Zverev auch Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk, Mischa Zverev, Maximilian Marterer, Jan-Lennard Struff, Florian Mayer, Cedrik-Marcel Stebe und Yannick Hanfmann dabei. Stebe nimmt dabei sein Protected Tanking in Anspruch.

Bei den Damen gehen nicht ganz so viele Deutsche an den Start. Mit Angelique Kerber, Julia Görges, Andrea Petkovic, Tatjana Maria, Carina Witthöft und Laura Siegemund spielen nur sechs deutsche Damen sicher in New York. Auch Siegemund nimmt ihr Protected Ranking in Anspruch.

Noch besteht jedoch die Möglichkeit auf weitere deutsche Teilnehmer. In der Qualifikation versuchen zwei Herren und sechs Damen ihr Glück, mit dabei unter anderem Sabine Lisicki. Um sich zu qualifizieren, müssen drei Spiele in Folge gewonnen werden. Das Qualifikations-Tableau der Herren findet ihr hier, das der Damen hier.

US Open 2018: Stan Wawrinka und Svetlana Kusnezowa erhalten Wild Card

Aufgrund von Verletzung war der dreifache Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka in der ATP-Weltrangliste auf Rang 151 abgerutscht und wäre nicht automatisch für das Turnier qualifiziert. Er erhielt jedoch eine von acht vergebenen Wild Cards und darf daher auf die Qualifikation verzichten. Bei seiner letzten Teilnahme 2016 gewann der Schweizer den Titel im Finale gegen Novak Djokovic. Letztes Jahr verpasste er die US Open aufgrund einer Knieverletzung.

© getty

Ähnlich verhält es sich bei der Damen-Siegerin von 2004, Svetlana Kusnezowa. Die Russin hatte sich nach einer Hüftblessur zwar wieder auf Rang 88 verbessert, zum Stichtag Mitte Juli stand sie im Ranking aber zu schlecht für einen Platz im Hauptfeld. Auch sie erhielt eine Wild Card.

US Open 2018: Wer sind die Favoriten in der Herrenkonkurrenz?

Wie in jedem Tennis-Turnier der letzten Jahre gelten natürlich wieder Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic als aussichtsreichste Kandidaten auf den Titel. Der Spanier dürfte als Titelverteidiger und aktuelle Nummer eins der Welt die besten Chancen haben. Mit Juan Martin del Potro (2009), Andy Murray (2012), Marin Cilic (2014) und Stan Wawrinka (2016) stehen vier weitere ehemalige US-Open-Gewinner im Starterfeld, wobei Murray und Wawrinka in letzter Zeit mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatten.

Aus deutscher Sicht ist natürlich besonders die Nr. 4 der Welt, Alexander Zverev, ein Kandidat für ganz oben. Bei großen Turnieren versagten ihm aber bisher stets die Nerven: das Viertelfinale bei den diesjährigen French Open war seine bislang beste Platzierung bei einem der vier Grand Slams.

US Open 2018: Die Rekordsieger bei den Herren

Name Erfolge Jahre Jimmy Connors 5 1974, 1976, 1978, 1982, 1983 Pete Sampras 5 1990, 1993, 1995, 1996, 2002 Roger Federer 5 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 John McEnroe 4 1979, 1980 ,1981, 1984 Ivan Lendl 3 1985, 1986, 1987 Rafael Nadal 3 2010, 2013, 2017

US Open 2018: Wer sind die Favoritinnen in der Damenkonkurrenz?

Bei den Damen stellt sich die Suche nach einer Favoritin deutlich schwieriger dar als bei den Herren. Simona Halep, aktuelle Nummer eins der Welt, zeigte zuletzt die beste Form und hat aus dem vergangenen Jahr etwas gut zu machen. Dort verlor die Rumänin bereits in der ersten Runde gegen Maria Sharapova. Hinter der Form von Wimbledon-Finalistin Serena Williams stehen nach den Turnieren in San Jose und Cincinnati kleine Fragezeichen.

Deutschlands größte Hoffnung heißt erneut Angelique Kerber. Die Siegerin von 2016 kommt mit dem Selbstvertrauen des Wimbledon-Erfolgs und will ihren insgesamt vierten Grand-Slam-Titel. Auch Julia Görges ist aktuell auf der Erfolgsspur und steht in der Weltrangliste mit Rang neun so hoch wie nie zuvor. Auf den Titelgewinn hat sich aber lediglich Außenseiterchancen.

US Open 2018: Die Rekordsiegerinnen bei den Damen