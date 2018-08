US Open 2018: Die Wettquoten für den Sieger bei Damen und Herren

Vom 27. August bis zum 9. September finden in New York die US Open statt. Wer wird am Ende den Titel in die Höhe strecken? Hier gibt es alle Wettquoten zu den Gewinnern der US Open 2018.

Kurioserweise glauben die Buchmacher nicht an einen Sieg der Weltranglisten-Ersten. Rafael Nadal und Simona Halep haben jeweils nur die zweitniedrigste Quote.

US Open 2018: Die Wettquoten der Herren

Novak Djokovic ist zwar 'nur' die aktuelle Nummer sechs der Welt, zeigte in letzter Zeit allerdings die besten Leistungen. Bei den Cincinnati Masters sicherte sich der Djoker mit einem Final-Sieg über Roger Federer den 33. Masters-Titel seiner Karriere. Zudem ist er nun der erste Spieler, der alle Major- und Masters-Titel mindestens einmal gewann.

Spieler Quote auf den Turniersieg Novak Djokovic 3,4 Rafael Nadal 4,5 Roger Federer 5,2 Alexander Zverev 9,0 Juan Martin del Potro 12 Marin Cilic 15 Andy Murray 20 Nick Kyrgios 20 Stan Wawrinka 25 Milos Raolic 25

© getty

US Open 2018: Die Wettquoten der Damen

Bei den Damen trauen die Buchmacher am ehesten Serena Williams den Titel zu. Die US-Amerikanerin kann wohl von niemandem geschlagen werden, wenn sie ihr bestes Tennis an den Tag legt - das war in der letzten Zeit allerdings nicht immer der Fall.

Spielerin Quote auf den Turniersieg Serena Williams 6,0 Simona Halep 7,0 Angelique Kerber 7,0 Sloane Stephens 9,0 Gabrine Muguruza 12 Elina Svitolina 13 Caroline Wozniacki 13 Karolina Pliskova 15 Madison Keys 15 Petra Kvitova 15

Alle Quoten kommen vom Wettanbieter Tipico und stammen vom 21. August. Die Angaben sind ohne Gewähr.