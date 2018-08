US Open 2018 - 1. Runde Damen und Herren: Zverev und Wawrinka legen los - später Thiem

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres steht an! Am ersten Tag der US Open 2018 ist Mischa Zverev gegen einen Lokalmatadoren gefragt (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) und Julia Görges trifft auf eine Russin (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Außerdem: Andy Murray ist nach seiner Verletzung erstmals wieder bei einem großen Turnier dabei. Auch Dominic Thiem (ab 22 Uhr im LIVETICKER) und Rafael Nadal sind im Einsatz.

US Open 2018: Damen - 1. Runde (alle Matches)

Serena Williams (USA/17) - Magda Linette (POL)

Simona Halep (ROU/1) - Kaia Kanepi (EST)

Julia Görges (GER/9) - Anna Kalinskaya (RUS) 20.30 Uhr im LIVETICKER

Sloane Stephens (USA/3) - Evgeniya Rodina (RUS)

Sachia Vickery (USA) - Elina Svitolina (UKR/7)

Zarina Diyas (KAZ) - Karolina Pliskova (CZE/8)

Agnieszka Radwanska (POL) - Carina Witthoeft (GER)

Jil Teichmann (SUI) - Dalila Jakupovic (SLO)

Seite 1: Damen, 1. Runde - Tag 1

Seite 2: Herren, 1. Runde - Tag 1