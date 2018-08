US Open 2018 - 1. Runde Damen und Herren: Auftakt für Wimbledon-Champs

Am 2. Tag der US Open hoffen weitere Deutsche auf den Einzug in die nächste Runde. Darunter sind unter anderem Wimbledon-Championesse Angie Kerber (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER), Andrea Petkovic (ab 17 Uhr im LIVETICKER) und Alexander Zverev (ab 20 Uhr im LIVETICKER). Bei den Herren muss zudem der wiedererstarkte Novak Djokovic ran, in der Night Session dann auch Roger Federer (ab 1 Uhr im LIVETICKER).

US Open 2018: Damen - 1. Runde (alle Matches)

Andrea Petkovic (GER) - Jelena Ostapenko (LAT/10) ab 17 Uhr im LIVETICKER

Angelique Kerber (GER/4) - Margarita Gasparyan (RUS) ab 18.30 Uhr im LIVETICKER

Laura Siegemund (GER) Naomi Osaka (JPN/20)

Caroline Wozniacki (DEN/2) - Samantha Stosur (AUS)

Petra Kvitova (CZE/5) - Yanina Wickayer (BEL)

Caroline Garcia (FRA/6) - Johanna Konta (GBR)

