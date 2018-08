Tennis - US Open heute live: Die Spiele am Mittwoch im TV, Livestream und Liveticker

Heute beginnt die zweite Runde der US Open. Mit dabei ist auch der Österreicher Dominic Thiem, der heute gegen den Amerikaner Steve Johnson antreten muss. Mit SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Spiele der zweiten Runde im Livestream, TV und Liveticker verfolgen könnt.

Aufgrund der Zeitverschiebung können einige Partien des dritten Spieltages in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stattfinden.

US Open heute live: Der 3. Turniertag im TV und im Livestream

Eurosport 1 und Eurosport 1 HD zeigt die wichtigsten Spiele des dritten Turniertages live ab 17.30 Uhr (MEZ) aus Flushing Meadows. Als Experte ist unter anderem Tennis-Legende Boris Becker im Einsatz.

Neben den Spielen auf dem Hauptkanal überträgt der Sender weitere Live-Partien auf Eurosport 2. Die Übertragung startet hier bereits ab 17 Uhr.

Zudem könnt ihr alle Spiele des Turniers im Livestream im Eurosportplayer sehen. Das Abonnement kostet 4,99 Euro im Monat.

Tennis: Die US Open im Liveticker

Zu den wichtigsten Partien des Tages bietet SPOX auch einen Liveticker an, mit welchem ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Folgende Spiele sind heute im Angebot:

Ab 18.30 Uhr: Dominic Thiem - Steve Johnson (Liveticker)

Ca. 19 Uhr: Julia Görges - Ekaterina Makarova (Liveticker)

Ca. 19.30 Uhr: Andy Murray - Fernando Verdasco (Liveticker)

Ca. 1 Uhr: Serena Williams - Carina Witthöft (Liveticker)

Ca. 2.30 Uhr: Rafael Nadal - Vasek Pospisil (Liveticker)

US Open heute live: Die Spiele der Deutschen

Am dritten Tag steht für drei deutsche Damen die zweite Runde an.

Spielerin 1 Spielerin 2 Court Serena Williams Carina Witthöft Arthur Ashe, Spiel 3 Tatjana Maria Elina Svitolina Louis Armstrong, Spiel 1 Julia Görges Ekaterina Makarova Grandstand, Spiel 2

So hoch ist das Preisgeld bei den US Open 2018

Die Teilnehmer der US Open dürfen sich in diesem Jahr über viel Geld freuen. Die Prämien für dieses Grand-Slam-Turnier sind nämlich so hoch wie nie. Im Vorjahr kassierten die Spieler noch fünf Prozent weniger.