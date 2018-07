Wimbledon heute live: Kerber und Görges im Viertelfinale live im TV und Livestream sehen

Am heutigen Dienstag stehen in Wimbledon die Viertelfinals der Frauen an. Mit dabei sind unter anderem die deutschen Teilnehmerinnen Angelique Kerber und Julia Görges. Ein Duell der Herren wird zudem fortgesetzt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen zu den Matches und wo ihr die Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Wimbledon: Die Spiele heute live in TV und Livestream sehen

Wimbledon ist in diesem Jahr nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Übertragungsrechte und mehreren Kanälen ausge auf seinen Kanälen die Spiele.

Abonnenten des Senders können die Partien auch im Livestream auf Sky Go verfolgen.

Am 12.55 Uhr startet die Vorberichterstattung auf Sky Sport 1. Ab 14 Uhr läuft hier auch das Viertelfinale des Centre Courts, das Spiel von Court 1 läuft Parallel auf Sky Sport 2.

Die Fortsetzung des Duells zwischen Juan Martin Del Potro und Gilles Simon wird wohl auf Sky Sport 3 übertragen.

Die Top Partien des Wimbledon-Tages im Liveticker

Wie bei Grand Slams üblich, hat SPOX für alle Matches mit deutscher Beteiligung, sowie ausgewählte Topspiele einen eigenen Liveticker im Angebot. Eine Übersicht über alle Liveticker bekommt ihr hier.

Wimbledon heute live: Die Highlights am Dienstag

Da die Viertelfinals der Herren erst am Mittwoch ausgetragen werden, gehört die Wimbledon-Bühne heute hauptsächlich den Damen. Kerber und Görges sind dabei die einzig verbliebenen deutschen Vertreter in Wimbledon.

Spieler 1 Spieler 2 Court Beginn nicht vor Liveticker Darya Kasatkina (RUS/14) Angelique Kerber (10) Centre Court 14 Uhr LIVETICKER Dominika Cibulkova (SVK/33) Jelena Ostapenko (LAT/12) 1 14 Uhr - Serena Williams (USA/181) Camila Giorgi (ITA/52) Centre Court 15.15 Uhr - Kiki Bertens (BEL/20) Julia Görges (13) 1 15.15 Uhr LIVETICKER

Wimbledon: Fortsetzung des Duells Del Potro - Simon

Dass an diesem Dienstag nicht ausschließlich Duelle der Damen stattfinden, liegt am Duell zwischen Juan Martin Del Potro gegen Gilles Simon. Nach dem dritten Satz musste die Partie am Montagabend wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Das Spiel wird um 14 Uhr auf dem zweiten Court fortgesetzt. Der Argentinier Del Potro führt aktuell mit 7:6, 7:6 und 5:7.