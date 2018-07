Wimbledon heute live: Die Spiele am Mittwoch im TV und Livestream

Am Mittwoch steht der dritte Tag im legendären All England Lawn Tennis and Croquet Club an. Insgesamt fünf Matches mit deutscher Beteiligung sind heute in Wimbledon angesetzt. Bei den Damen kämpfen Andrea Petkovic, Julia Görges und Tatjana Maria um den Einzug in die dritte Runde. Bei den Herren müssen Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff ran. Der große Meister, Roger Federer, ist ebenfalls am späten Nachmittag im Einsatz.

Wimbledon am Mittwoch live: Die Spiele der Deutschen heute

Insgesamt stehen fünf Partien mit deutscher Beteiligung am Mittwoch an der Church Road auf dem Programm.

Spieler 1 Spieler 2 Court Liveticker Andrea Petkovic Yanina Wickmayer Court 17, 1. Spiel Liveticker Ivo Karlovic Jan-Lennard Struff Court 15, 2.Spiel Philipp Kohlschreiber (25) Gilles Muller Court 8, 3. Spiel Liveticker Julia Görges (13) Vera Lapko Court 14, 3. Spiel Liveticker Tatjana Maria Kristina Mladenovic Court 3, 4. Spiel

Wimbledon heute live: Wo kann ich die Matches im Livestream sehen?

In Deutschland hat sich Sky die Rechte für Wimbledon gesichert. Dementsprechend kommen die meisten Matches nicht im Free-TV. Außerdem bietet Sky für seine Abonnenten einen Livestream an.

Ausgewählte Spiele werden jedoch frei empfangbar auf Sky Sport News HD gezeigt. Am heutigen Montag kann somit jeder Tennis-Fan das Auftaktspiel zwischen Roger Federer und Dusan Lajovic kostenfrei sehen.

Die restlichen Spiele zeigt Sky kostenpflichtig auf den Sendern Sky Sport 1 bis Sky Sport 5.

Sender Übertragung Sky Sport 1 Centre Court Sky Sport 2 Court 1 Sky Sport 3 Konferenz Sky Sport 4 Konferenz Sky Sport 5 Konferenz

SPOX bietet zudem zu den wichtigsten Spielen einen Liveticker an.

Wimbledon heute live: Die Top-Partien der Herren am Mittwoch

Roger Federer schlägt nach seinem souveränen Auftaktsieg zum zweiten Mal auf dem Centre Court auf. Lukas Lacko sollte dabei keine große Hürde für FedEx darstellen. Die beiden Ex-Finalisten Marin Cilic und Milos Raonic kämpfen heute ebenfalls um den Einzug in die dritte Runde.

Spieler 1 Spieler 2 Court Liveticker John Millman Milos Raonic (13) Court 2, 1. Spiel Roger Federer (1) Lukas Lacko Centre Court, 2. Spiel Liveticker Lucas Pouille Dennis Novak Court 18, 1. Spiel Liveticker Marin Cilic (3) Guido Pella Court 1, 3. Spiel

Wimbledon heute live: Die Top-Partien der Damen am Mittwoch

Bei den Damen ist heute wieder der Sister-Act angesagt. Beide Williams-Schwestern sind im Einsatz. Auf dem Centre Court kommt es schon in der zweiten Runde zum Kracher. Karolina Pliskova trifft auf Viktoria Azarenka, die nach der Baby- und Verletzungspause immer besser wieder in Schwung kommt.