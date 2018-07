Wimbledon heute live: Die Spiele am Donnerstag im TV und Livestream

Am Donnerstag steht der vierte Tag von Wimbledon 2018 an. Mit dabei sind unter anderem Philipp Kohlschreiber, Alexander Zverev und Rafael Nadal. Bei den Damen muss Angelique Kerber ran. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partien heute live im TV und Stream sehen könnt.

Insgesamt sind drei deutsche Einzel-Akteure im Einsatz, wobei darüber hinaus auch weitere internationale Topstars um den Einzug in die dritte Runde kämpfen.

Wimbledon heute live: Wo kann ich die Matches im TV und Livestream sehen?

Während Eurosport die Australian Open, French Open und US Open überträgt, hat sich Sky für Wimbledon die Rechte gesichert. Dadurch sind - bis auf wenige ausgewählte Partien bei Sky Sport News HD - alle Spiele nur im Pay-TV zu sehen.

Alternativ bietet Sky auch einen Livestream an, auf dem die Abonnenten die Matches verfolgen können.

Sender Übertragung Sky Sport 1 Centre Court Sky Sport 2 Court 1 Sky Sport 3 Konferenz Sky Sport 4 Konferenz Sky Sport 5 Konferenz

Wimbledon am Donnerstag live: Die Spiele der Deutschen heute

Spieler 1 Spieler 2 Court Nicht vor Liveticker Angelique Kerber Claire Liu (USA) 12 12.30 Uhr Liveticker Philipp Kohlschreiber Gilles Müller (LUX) 8 14.00 Uhr Liveticker Taylor Fritz (USA) Alexander Zverev 1 18.30 Uhr Liveticker

In der Doppel-Konkurrenz sind außerdem noch Anna-Lena Groenefeld (mit Raquel Atawo) und Tatjana Maria (mit Heather Watson) bei den Damen und Jan-Lennard Strufff (Ben McLachlan) sowie Kevin Krawietz/Andreas Mies bei den Herren mit am Start. Auch Philipp Petzschner und Tim Puetz schlagen gemeinsam auf.

Wimbledon heute live: Die Top-Partien der Herren am Donnerstag

Der Top-Spieler, der am Donnerstag an der Reihe ist, heißt Rafael Nadal. Der Spanier bekommt es mit Mikhail Kukushkin aus Kasachstan zu tun. Außerdem versuchen sich Marin Cilic, der am Mittwoch vom Regen aufgehalten wurde, und Juan-Martin del Potro in der zweiten Runde. Die ehemalige Nummer eins Novak Djokovic trifft auf Horacio Zeballos.

Spieler 1 Spieler 2 Court Nicht vor Liveticker Marin Cilic (CRO) Guido Pella (ARG) 1 14.00 Uhr - Mikhail Kukushkin (KAZ) Rafael Nadal (ESP) Centre Court 14.00 Uhr Liveticker Horacio Zeballos (ARG) Novak Djokovic (SRB) 2 14.30 Uhr Liveticker Juan Martin del Potro (ARG) Fernando Lopez (ESP) 1 16.30 Uhr -

Wimbledon heute live: Die Top-Partien der Damen am Donnerstag

Neben Kerber spielen heute mit der Weltranglistenersten Simona Halep und Garbine Muguruza weitere Spitzenspielerinnen. Allesamt gehen sie als klare Favoritinnen in ihre Partien.