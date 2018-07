Wimbledon heute live: Halbfinale von Kerber und Görges im TV und im Livestream sehen

Zum ersten Mal seit 1931 könnte es in Wimbledon wieder zu einem deutschen Finale kommen. Am Donnerstag bestreiten sowohl Angelique Kerber als auch Julia Görges ihre Halbfinalspiele beim ältesten Tennis-Turnier der Welt. Hier erfahrt ihr, wo ihr die beiden Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Im Londoner All England Club bahnt sich Historisches an: Mit Angelique Kerber und Julia Görges stehen zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder zwei deutsche Spielerinnen in einem Halbfinale eines Grand Slams.

1993 war das zuletzt der Fall, als Steffi Graf und Anke Huber bei den French Open bis ins Halbfinale vorstießen. Damals schlug Graf Huber im direkten Duell und holte sich anschließend den Titel gegen die US-Amerikanerin Mary Joe Fernandez.

Wimbledon: Halbfinale von Kerber und Görges im TV und Livestream

Das älteste Tennis-Turnier der Welt ist auch in diesem Jahr nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte bis einschließlich 2018 exklusiv gesichert. Der Sender bietet speziell für das Turnier ein sogenanntes Sky-Ticket an, mit dem auch Nicht-Abonnenten gegen Bezahlung das Turnier in voller Länge sehen können.

Für die Abonnenten des Senders stellt Sky darüber hinaus auch einen Livestream via Sky Go zur Verfügung. Beide Halbfinals heute finden auf dem Centre Court statt. Start der Übertragung ist 12.25 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport HD 1.

Ihr wollt für Spitzentennis auf Sky nur einen Tag bezahlen und dafür bis Ende Juli inklusive dem großen Showdown in Wimbledon schauen? Dann ist das neue Sky-Special für einmalige 9,99 Euro für euch genau das Richtige! Hier geht's zum Spezial-Ticket für Deutschland!

© getty

Wimbledon-Halbfinale von Kerber und Görges im Liveticker

SPOX bietet bei Grand Slams zu allen Spielen mit deutscher Beteiligung sowie ausgewählte Topspiele des Turniers einen eigenen Liveticker an. Davon sind selbstverständlich auch die Halbfinalspiele von Angelique Kerber und Julia Görges nicht ausgenommen. Eine Übersicht über alle Liveticker bekommt ihr hier.

Wimbledon 2018: Wann finden die Halbfinalspiele von Kerber und Görges statt?

Der Donnerstag in Wimbledon steht ganz im Zeichen der Damen-Halbfinals. Um 14 Uhr trifft Angelique Kerber auf dem Centre Court auf die Lettin Jelena Ostapenko und kann zum zweiten Mal in ihrer Karriere ins Wimbledon-Finale einziehen. Anschließend tritt Julia Görges gegen Serena Williams an, die sich nach ihrer Babypause wieder in Bestform präsentiert und daher leichte Favoritin sein dürfte.

Spielerin 1 Spielerin 2 Cout geplanter Beginn Liveticker Jelena Ostapenko Angelique Kerber Centre Court 14 Uhr LIVETICKER Julia Görges Serena Williams Centre Court 15.30 Uhr LIVETICKER

Wimbledon: Die Siegerinnen der letzten zehn Jahre

Im vergangenen Jahr holte sich Garbine Muguruza ihren ersten Titel auf dem "heiligen Rasen". Vor ihrer Babypause war Serena Williams die dominierende Spielerin im All England Club. Die letzte deutsche Finalistin war Angelique Kerber, die sich 2016 eben jener Williams in zwei Sätzen geschlagen geben musste.