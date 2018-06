Wimbledon 2018: TV-Übertragung, Livestream, Spielplan und Auslosung

Zum 132. Mal steht Wimbledon vor der Tür. Am 2. Juli starten die Frauen und Männer in das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. SPOX gibt euch alle wichtigen Informationen zum Tennis-Turnier: Termine, Zeitplan, TV-Programm, Preisgeld, Ticketpreise und Rekordsieger.

Neben den Australien Open, den French Open und den US Open ist Wimbledon eines der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis-Kalender. Als einziges der vier Grand Slams wird in Wimbledon auf Rasen gespielt, weshalb das Turnier in London immer wieder eine Besonderheit darstellt. Für viele Liebhaber des Sports ist Wimbledon das prestigereichste Turnier des Jahres.

Wimbledon 2018 live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Pay-TV-Sender Sky hat sich auch dieses Jahr die Rechte an Wimbledon gesichert. Ab der ersten Turnierwoche überträgt der Sender immer ab mittags und bis abends auf fünf Sendern gleichzeitig. Bis zum Finale am 15. Juli gibt es so alle Spiele des Center Courts und des Court No. 1 in voller Länge zu sehen.

Zudem bietet SPOX zu ausgewählten Spielen einen Liveticker, der euch über den Spielstand auf dem Laufenden hält.

Der Zeitplan von Wimbledon 2018:

Datum Uhrzeit Event Montag, 02. Juli ab 11 Uhr 1. Runde Herren und Damen Dienstag, 03. Juli ab 11 Uhr 1. Runde Herren und Damen Mittwoch, 04. Juli ab 11 Uhr 2. Runde Herren und Damen Donnerstag, 05. Juli ab 11 Uhr 2. Runde Herren und Damen Freitag, 06. Juli ab 11 Uhr 3. Runde Herren und Damen Samstag, 07. Juli ab 11 Uhr 3. Runde Herren und Damen Sonntag, 08. Juli - spielfrei Montag, 09. Juli ab 11 Uhr Achtelfinale Herren und Damen Dienstag, 10. Juli ab 11 Uhr Viertelfinale Damen Mittwoch, 11. Juli ab 11 Uhr Viertelfinale Herren Donnerstag, 12. Juli ab 11 Uhr Halbfinale Damen Freitag, 13. Juli ab 11 Uhr Halbfinale Herren Samstag, 14. Juli ab 11 Uhr Finale Damen Sonntag, 15. Juli ab 11 Uhr Finale Herren

Wie viel Preisgeld gibt es bei Wimbledon zu gewinnen?

Männer/Damen-Einzel Preisgeld Steigerung zu 2017 (in %) Sieg 2.574.000 Euro 2,3 Finale 1.287.000 Euro 2,3 Halbfinale 643.099 Euro 2,2 Viertelfinale 321.548 Euro 2,2 Achtelfinale 186.520 Euro 10,9 3. Runde 114.430 Euro 11,1 2. Runde 72.090 Euro 10,5 1. Runde 44.624 Euro 11,4

Wimbledon 2018: Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Am 25. Juni beginnen die Qualifikations-Spiele für Wimbledon 2018. Sobald die Spielerinnen und Spieler für die erste Runde feststehen, wird es hier für euch nachgetragen.

© getty

Wer sind die Favoriten für Wimbledon 2018?

Roger Federer ist der absolute Favorit der Herren-Konkurrenz. 2017 machte er seinen achten Einzel-Tuniersieg von Wimbledon perfekt, keiner gewann in Wimbledon häufiger als er.

Dahinter folgen mit Roland-Garros-Sieger Rafael Nadal und Novak Djokovic dauerhafte Titelanwärter. Ob Nadal Federer jedoch auf seinem Lieblingsbelag Rasen in die Quere kommen wird, ist fraglich.

Marin Cilic und der deutsche Alexander Zverev gelten als Geheimfavoriten für den Turniersieg.

Bei den Damen ist die große Favoritin Serena Williams. Mit sieben Wimbledon-Siegen will sich die US-Amerikanerin noch nicht zufrieden geben.

Als härteste Konkurrentin gilt Titelverteidigerin Garbine Muguruza. Außerdem gehört Angelique Kerber zum Favoritenkreis. Kerber stand bereits 2016 im Wimbledon-Finale, verlor dort gegen Williams.

Die Titelverteidiger des Wimbledon-Turniers 2017

Disziplin Name Nation Herreneinzel Roger Federer Schweiz Dameneinzel Garbine Muguruza Spanien Herren-Doppel Lukasz Kubot / Marcelo Melo Polen / Brasilien Damen-Doppel Elena Vesnina / Ekaterina Makarova Russland / Russland Mixed Martina Hingis / Jamie Murray Schweiz / Großbritannien

Das sind die häufigsten Wimbledon-Gewinner der Herreneinzel

Name Nation Anzahl Titel Roger Federer Spanien 8 Pete Sampras USA 7 Björn Borg Schweden 5 Rod Laver Australien 4

Das sind die häufigsten Wimbledon-Gewinner der Dameneinzel