French Open, Viertelfinale: Kerber scheitert gegen Halep - Nadal vs. Schwartzman

Angelique Kerber ist bei den French Open gegen Simona Halep ausgeschieden. Den Kampf um den Einzug ins Halbfinale verlor die deutsche Nummer eins trotz Satzführung. Garbine Muguruza besiegte Maria Sharapova. Bei den Herren versucht sich Diego Schwartzman an Rafael Nadal (Jetzt im LIVETICKER), während Marin Cilic gegen Juan Martin Del Potro (Jetzt im LIVETICKER) um die Runde der letzten Vier kämpft.

French Open 2018 - Damen, Viertelfinale (alle Matches)

Garbine Muguruza (ESP/3) - Maria Sharapova (RUS/28) 6:2, 6:1

Das Duell der Kampflosen: Sowohl Muguruza (nach zwei Sätzen gegen Tsurenko) als auch Sharapova (Absage Williams) zogen ohne großen Kraftakt ins Viertelfinale ein. Die Spanierin dominierte Sharapova auf dem Court Philippe Chatrier jedoch nahezu nach Belieben, agierte aus einer besseren Position heraus und übte viel Druck auf die Russin aus.

Nach 70 Minuten setzte Sharapova den zweiten Matchball der Spanierin ins Netz.

Simona Halep (ROU/1) - Angelique Kerber (GER/12) 6:7, 6:3, 6:2

Wie schon im Halbfinale der Australien Open musste sich Kerber der Rumänin geschlagen geben. In Paris war es jedoch eine deutlichere Angelegenheit. Nach starkem Auftakt von Kerber schlichen sich immer mehr Fehler bei der Deutschen ein. 4:0 führte Kerber bereits im ersten Satz, nutzte den Fehlstart von Halep aber nicht konsequent aus und ließ die Weltranglistenerste ins Spiel finden. "Ich bin etwas zu aggressiv gestartet, aber habe mein Spiel dann gut angepasst", sagte Halep im Anschluss an ihren Halbfinaleinzug.

Halep ergriff schließlich mehr Initiative, übte in den Ballwechseln den größeren Druck aus und zwang die dennoch gut verteidigende Kerber so in die Knie. In den Sätzen zwei und drei leistete sich Keber doppelt so viele Unforced Errors wie Halep, die letztlich einen sehr guten Eindruck machte: "Jedes Mal, wenn ich gegen Angelique spiele, gebe ich alles."

Für Halep geht es im Halbfinale der French Open gegen die Spanierin Garbine Muguruza, die das Turnier 2016 gewann.

French Open: Die Siegerinnen der letzten 10 Jahre

Jahr Siegerin Gegnerin Ergebnis 2017 Jelena Ostapenko Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3 2016 Garbine Muguruza Serena Williams 7:5, 6:4 2015 Serena Williams Lucie Safarova 6:3, 6:7, 6:2 2014 Maria Sharapova Simona Halep 6:4, 6:7, 6:4 2013 Serena Williams Maria Sharapova 6:4, 6:4 2012 Maria Sharapova Sara Errani 6:3, 6:2 2011 Li Na Francesca Schiavone 6:4, 7:6 2010 Francesca Schiavone Samantha Stosur 6:4, 7:6 2009 Svetlana Kuznetsova Dinara Safina 6:4, 6:2 2008 Ana Ivanovic Dinara Safina 6:4, 6:3

