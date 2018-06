French Open, Tag 10: Alexander Zverev kämpft gegen Dominic Thiem ums Halbfinale

An Tag 10 der French Open 2018 in Paris kämpft Alexander Zverev gegen den Österreicher Dominic Thiem um den Einzug ins Halbfinale (14 Uhr im LIVETICKER). Im zweiten Viertelfinale der Herren am Dienstag trifft Marco Cecchinato auf Novak Djokovic (15.30 Uhr im LIVETICKER)

French Open 2018 - Damen, Viertelfinale (alle Matches)

Sloane Stephens (USA/10) - Daria Kasatkina (RUS/14)

Yulia Putintseva (KAZ) - Madison Keys (USA/13)

French Open: Die Siegerinnen der letzten 10 Jahre

Jahr Siegerin Gegnerin Ergebnis 2017 Jelena Ostapenko Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3 2016 Garbine Muguruza Serena Williams 7:5, 6:4 2015 Serena Williams Lucie Safarova 6:3, 6:7, 6:2 2014 Maria Sharapova Simona Halep 6:4, 6:7, 6:4 2013 Serena Williams Maria Sharapova 6:4, 6:4 2012 Maria Sharapova Sara Errani 6:3, 6:2 2011 Li Na Francesca Schiavone 6:4, 7:6 2010 Francesca Schiavone Samantha Stosur 6:4, 7:6 2009 Svetlana Kuznetsova Dinara Safina 6:4, 6:2 2008 Ana Ivanovic Dinara Safina 6:4, 6:3

