French Open, Tag 4: Zverev, Djokovic und Thiem im Einsatz - Halep mit Verspätung

Am vierten Tag der French Open 2018 (ab 12.30 Uhr im LIVETICKER) hat Alexander Zverev seinen nächsten Auftritt. Auch die ehemalige Nummer eins der Welt, Novak Djokovic, sowie Dominic Thiem geben sich in Runde zwei die Ehre. Bei den Damen greift die Weltranglistenerste Simona Halep ins Geschehen ein.

Nachdem Angelique Kerber und Julia Görges am Dienstag die zweite Runde in Roland Garros erreicht haben, haben die deutschen Tennisdamen am Mittwoch Pause. Stattdessen greift die Weltranglistenerste Simona Halep ins Geschehen ein. Die Erstrundenpartie der Rumänin gegen Alison Riske musste verschoben werden. Ihre ärgste Konkurrentin Caroline Wozniacki bestreitet hingegen bereits ihr Zweitrundenmatch gegen die Spanierin Georgina Garcia Perez.

French Open 2018 - Damen, 1. und 2. Runde (alle Matches)

Simona Halep (ROM/1) - Alison Riske (USA)

Petra Kvitova (CZE/8) - Lara Arruabarrena (ESP)

Viktoria Kuznmova (SVK) - Elina Switolina (UKR/4)

Georgina Garcia Perez (ESP) - Caroline Wozniacki (DEN/2)

Magdalena Frech (POL) - Sloane Stephens (USA/10)

French Open: Die Siegerinnen der letzten 10 Jahre

Jahr Siegerin Gegnerin Ergebnis 2017 Jelena Ostapenko Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3 2016 Garbine Muguruza Serena Williams 7:5, 6:4 2015 Serena Williams Lucie Safarova 6:3, 6:7, 6:2 2014 Maria Sharapova Simona Halep 6:4, 6:7, 6:4 2013 Serena Williams Maria Sharapova 6:4, 6:4 2012 Maria Sharapova Sara Errani 6:3, 6:2 2011 Li Na Francesca Schiavone 6:4, 7:6 2010 Francesca Schiavone Samantha Stosur 6:4, 7:6 2009 Svetlana Kuznetsova Dinara Safina 6:4, 6:2 2008 Ana Ivanovic Dinara Safina 6:4, 6:3

Seite 1: Damen, 1. & 2. Runde mit Halep, Kvitova und Wozniacki

Seite 2: Herren 2. Runde mit Zverev, Dojokovic und Thiem