French Open, Tag 3: Kerber legt los und trifft auf eine Landsfrau - Nadal muss nachsitzen

Am dritten Tag der French Open 2018 in Paris (Di., ab 13 Uhr im LIVETICKER) steigt Angelique Kerber ins Turnier ein. Titelverteidiger Rafael Nadal muss sein am Montag unterbrochenes Match gegen Simone Bolelli fortsetzen. Außerdem starten Juan Martin del Potro und Marin Cilic ins Turnier, während zwischen Mischa Zverev und Florian Mayer das erste deutsch-deutsche Duell steigt.

Mit Angelique Kerber (12) und Julia Görges (11) steigen die beiden aktuell besten deutsche Tennis-Spielerin ins Turnier ein. Kerber trifft auf Landsfrau Mona Barthel. Görges hat mit Dominika Cibulkova gleich zum Auftakt eine ganz schwere Aufgabe zu lösen. Außerdem startet die Weltranglistenerste Simona Halep ins Turnier.

French Open 2018 - Damen, 1. Runde (alle Matches)

Kristyna Pliskova (CZE) - Serena Williams (USA) (13.45 Uhr im LIVETICKER)

Julia Görges (GER/11) - Dominika Cibulkova (SLO) (14.30 Uhr im LIVETICKER)

Angelique Kerber (GER/12) - Mona Barthel (GER) (16.30 Uhr im LIVETICKER)

Garbine Muguruza (ESP/3) - Swetlana Kusnezowa (RUS)

Carina Wtthöft (GER) - Fiona Ferro (FRA)

Caroline Wozniacki (DEN/2) - Georgina Garcia Perez (ESP)

Simona Halep (ROM/1) - Alison Riske (USA)

French Open: Die Siegerinnen der letzten 10 Jahre

Jahr Siegerin Gegnerin Ergebnis 2017 Jelena Ostapenko Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3 2016 Garbine Muguruza Serena Williams 7:5, 6:4 2015 Serena Williams Lucie Safarova 6:3, 6:7, 6:2 2014 Maria Sharapova Simona Halep 6:4, 6:7, 6:4 2013 Serena Williams Maria Sharapova 6:4, 6:4 2012 Maria Sharapova Sara Errani 6:3, 6:2 2011 Li Na Francesca Schiavone 6:4, 7:6 2010 Francesca Schiavone Samantha Stosur 6:4, 7:6 2009 Svetlana Kuznetsova Dinara Safina 6:4, 6:2 2008 Ana Ivanovic Dinara Safina 6:4, 6:3

Seite 1: Damen, 1. Runde mit Kerber, Görges und Halep

Seite 2: Herren, 1. Runde mit Zverev, Struff und Cilic