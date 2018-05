French Open, Tag 2: Nadal, Thiem und Kohlschreiber starten ins Turnier

Am zweiten Tag der French Open 2018 (Mo., ab 12.30 Uhr im LIVETICKER) in Paris startet Titelverteidiger Rafael Nadal, die Nummer eins der Weltrangliste, ins Turnier. Der Spanier trifft in seinem Auftaktmatch auf den Italiener Simone Bolelli. Auch der Österreicher Dominic Thiem greift nach seinem Turniersieg in Lyon ins Geschehen ein, ebenso wie der Deutsche Philipp Kohlschreiber.

Bei den Damen starten drei Deutsche ins Turnier: Andrea Petkovic, Tatjana Maria und Laura Siegemund. Am ersten Tag der French Open 2018 gab es bereits einige Überraschungen, unter anderem scheiterte Titelverteidigerin Jelena Ostapenko.

French Open 2018 - Damen, 1. Runde (alle Matches)

Petra Kvitova (CZE/8) - Veronica Cepede (PAR)

Madison Keys (USA/13) - Sachia Vickery (USA)

Andrea Petkovic (GER) - Kristina Mladenovic (FRA/29)

Danielle Rose Collins (USA) - Caroline Wozniacki (DEN/2)

Tatjana Maria (GER) - Kirsten Flipkens (BEL)

Laura Siegemund (GER) - Coco Vandeweghe (USA/15)

Paris: Siegerinnen der letzten 10 Jahre

Jahr Siegerin Gegnerin Ergebnis 2017 Jelena Ostapenko Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3 2016 Garbine Muguruza Serena Williams 7:5, 6:4 2015 Serena Williams Lucie Safarova 6:3, 6:7, 6:2 2014 Maria Sharapova Simona Halep 6:4, 6:7, 6:4 2013 Serena Williams Maria Sharapova 6:4, 6:4 2012 Maria Sharapova Sara Errani 6:3, 6:2 2011 Li Na Francesca Schiavone 6:4, 7:6 2010 Francesca Schiavone Samantha Stosur 6:4, 7:6 2009 Svetlana Kuznetsova Dinara Safina 6:4, 6:2 2008 Ana Ivanovic Dinara Safina 6:4, 6:3

