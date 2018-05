French Open heute live sehen: Erster Qualifikations-Tag im TV und Livestream

Die French Open beginnen mit dem heutigen Tag. Bevor das Hauptturnier startet, steht nun aber noch eine Woche an Qualifikationsspielen bevor. Hier gibt es alle Infos zum ersten Qualifikationstag in Roland Garros - inklusive Livestream.

Um zehn Uhr beginnen bereits die ersten Matches. Mit dabei sind auch sieben deutsche Spieler.

French Open: Wo kann ich Roland Garros heute live im TV und Livestream sehen?

Der erste Qualifikationstag wird wie alle anderen Turniertage komplett auf dem Eurosport Player übertragen. An allen Tagen der Qualifikation vom 21. bis 25. Mai ist der Übertragungsbeginn 10 Uhr. Der Eurosport Player stellt mehrere Kanäle bereit, sodass ihr zwischen bis zu 16 verschieden Plätzen auswählen könnt.

Im Pay-TV auf Eurosport 2 Xtra kommen zudem um 21 Uhr und um 23 Uhr Zusammenfassungen der Partien vom Tag.

1. Qualifikationstag der French Open: Deutsche Spieler

Insgesamt acht deutsche Spieler treten in der Qualifikation an, von denen sieben heute spielen. Dustin Brown tritt morgen gegen Guido Andreozzi an.

Uhrzeit Deutscher Spieler Gegner 10:05 Yannick Hanfmann Christopher Eubanks 11:30 Mats Moraing Pedro Sousa 13:00 Matthias Bachinger Thomaz Bellucci 13:00 Tobias Kamke Alex Bolt 13:00 Yannick Maden Carlos Taberner 14:30 Jan Choinski Alexander Bublik 14:30 Oscar Otte Johan Sebastien Tatlot

French-Open-Qualifikation: Wer kommt ins Hauptfeld?

Über die Qualifikation erreichen am Ende 16 Spieler das Hauptfeld. Da ursprünglich 128 Athleten in der Qualifikation starten, muss ein Spieler drei Runden gewinnen, um sich für das Turnier zu qualifizieren.

Qualifikation bei den French Open: Das Preisgeld

Für einen Sieg in der ersten Runde der Qualifikation gewinnt ein Spieler 11.000 Euro, der Verlierer erhält 6.000 Euro. Für die Hauptfeld-Qualifikation erhält ein Spieler bereits 40.000 Euro.