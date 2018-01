Australian Open 2018, Halbfinale: Wozniacki im Finale, jetzt sielt Angie!

Im Halbfinale der Australian Open 2018 wartet die wohl bislang schwerste Aufgabe auf Angelique Kerber: Sie bekommt es mit Top-Seed Simona Halep zu tun (ab 6 Uhr im LIVETICKER). Im Finale steht bereits Caroline Wozniacki. Bei den Herren hofft Marin Cilic auf den Einzug ins Finale.



Australian Open 2018: Damen - Halbfinale (alle Matches)

Angelique Kerber (GER/21) - Simona Halep (ROM/1) JETZT im LIVETICKER

Caroline Wozniacki (DEN/2) - Elise Mertens (BEL) 6:3, 7:6 (2)

In Runde zwei stand die Dänin kurz vorm Aus - jetzt steht sie in ihrem dritten Grand-Slam-Finale! Das erste Break gelang Wozniacki zum 3:1 im ersten Satz, und sie transportierte es sicher zum Satzgewinn. In Durchgang zwei schlug sie beim 5:4 dann zum Matchgewinn auf und führte 30:0, Mertens aber schaffte den Ausgleich und hatte bei eigener 6:5-Führung zwei Satzbälle. Wozniacki aber blieb cool und spielte den Tiebreak von vorne weg. Ob es am Samstag mit dem ersten Major-Titel für die aktuelle Weltmeisterin klappt? Zum Spielbericht!

