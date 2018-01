Australian Open 2018, 1. Runde: Startschuss für Zverev, Kerber, Thiem, Federer und Djokovic

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres steht an: die Australian Open in Melbourne. An Tag 2 steigen Alexander Zverev und Dominic Thiem ins Geschehen ein. Bei den Damen bekommt es Tatjana Maria mit Maria Sharapova zu tun, zudem kommt es zwischen Angelique Kerber und Anna-Lena Friedsam zum deutsch-deutschen Duell.

Australian Open 2018: Damen - 1. Runde (alle Matches)

Karolina Pliskova (CZE/6) - Veronica Cepede Royg (PAR)

Simona Halep (ROM/1) - Destanee Alava (AUS)

Carina Witthöft (GER) - Caroline Garcia (FRA/8)

Tatjana Maria (GER) - Maria Sharapova (RUS) (2.30 Uhr im LIVETICKER)

Garbine Muguruza (ESP/3) - Jessika Ponchet (FRA)

Johanna Conta (GBR/9) - Madison Brengle (USA)

Angelique Kerber (GER/21) - Anna-Lena Friedsam (GER) (2.30 Uhr im LIVETICKER)

Andrea Petkovic (GER) - Petra Kvitova (CZE/27)

Lucie Savarova (CZE/4) - Ajla Tomljanovic (AUS)

