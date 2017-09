Traum-Halbfinale? Rafa und FedEx im Einsatz

Der zweite Teil der Viertelfinals bei den US Open steht an - und es könnte das Halbfinale zwischen Rafael Nadal und Roger Federer perfekt gemacht werden! Rafa bekommt es mit Andrey Rublev zu tun (19.30 Uhr im LIVETICKER), in der Nacht trifft FedEx auf Comeback-König Juan Martin del Potro (2.30 Uhr im LIVETICKER). Außerdem im Programm: Die beiden verbleibenden Viertelfinals bei den Damen.

US Open 2017, Damen - Viertelfinale (alle Matches)

Karolina Pliskova (CZE/1) - Coco Vandeweghe (USA/20)

Madison Keys (USA/15) - Kaia Kanepi (EST)

Seite 1: Viertelfinale der Damen

Seite 2: Viertelfinale der Herren