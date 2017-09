Erst die Underdogs, dann der Kracher

Die US Open gehen in die ganz heiße Phase. Im ersten Halbfinale kämpfen Kevin Anderson und Pablo Carreno Busta um ihren jeweils ersten Einzug in ein Grand-Slam-Endspiel (22 Uhr im LIVETICKER). Anschließend kommt es zum für viele vorgezogenen Finale zwischen Rafael Nadal und Juan Martin del Potro (0 Uhr im LIVETICKER). Außerdem im Programm: Das Endspiel im Herren-Doppel und die Halbfinals im Damen-Doppel.

US Open 2017, Herren - Halbfinale (alle Matches)

Kevin Anderson (RSA/28) - Pablo Carreno Busta (ESP/12) - 22 Uhr im LIVETICKER

Rafael Nadal (ESP/1) - Juan Martin del Potro (ARG/24) - 0 Uhr im LIVETICKER

US Open 2017, Herren-Doppel - Finale (alle Matches)

Jean-Julien Rojer (NED/12)/Horia Tecau (ROU/12) - Feliciano Lopez (ESP/11)/Marc Lopez (ESP/11)

US Open 2017, Damen-Doppel - Halbfinale (alle Matches)

Sania Mirza (IND/4)/Shuai Peng (CHN/4) - Yung-Jan Chan (TPE/2)/Martina Hingis (SUI/2)

Lucie Hradecka (CZE/7)/Katerina Siniakova (CZE/7) - Lucie Safarova (CZE/3)/Barbora Strycova (CZE/3)