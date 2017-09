Rafael Nadal: Im Eiltempo zum Triumph?

Showdown in Flushing Meadows! Das Finale der US Open 2017 steht an (ab 22 Uhr im LIVETICKER) und mit Kevin Anderson hat es ein Underdog ins Endspiel geschafft. Sein Gegner: Rafael Nadal. Kann der Südafrikaner gegen die Nummer eins der Welt bestehen oder gibt es eine Demontage?

US Open 2017, Herren Finale (alle Matches)

Rafael Nadal (ESP/1) - Kevin Anderson (RSA/28) ab 22 Uhr im LIVETICKER

US Open 2017, Damen Doppel-Finale

Lucie Hradecka (CZE/7) / Katerina Siniakova (CZE/7) - Yung-Jan Chan (TPE/2) / Martina Hingis (SUI/7)