Alle Informationen zu den US Open 2017

Vom 28. August bis zum 10. September 2017 steigt mit den US Open in New York das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Hier findest Du alle Infos: Termine, Zeitplan, TV-Programm, Rekordsieger und Favoriten.

Was sind die US Open?

Die US Open sind das wichtigste Tennis-Turnier in den USA und eines von vier Grand-Slam-Turnieren weltweit. Nach den Australian Open (Hartplatz), den French Open (Sand), Wimbledon (Rasen) ist es das letzte Major des Jahres (Hartplatz). Die US-Open finden jährlich seit 1881 statt. Lediglich Wimbledon und der Rogers Cup können auf eine ähnliche Historie zurückblicken.

Wo finden die US Open statt?

Es wird im Bundesstaat von New York auf der Anlage des USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows gespielt.

Wann finden die US Open statt?

Die US Open starten mit der Hauptrunde am 28. August. Das Herrenfinale findet vorausichtlich am 10. September statt. Die Qualifikation wird in der Woche vor dem 28. August ausgespielt.

Wo kann ich die US Open sehen?

Die US Open sind eines von drei Grand-Slam-Turnieren, die im frei empfangbaren TV exklusiv auf Eurosport zu sehen sind. Zusätzlich zum Hauptprogramm und Eurosport 2 bietet der Sportchannel den Eurosport Player an mit bis zu zehn verschiedenen Livesignalen von den Plätzen. Der Player ist jedoch monatlich kostenpflichtig.

Wer sind die Titelverteidiger der US Open?

Bei den Herren gewann Stan Wawrinka 2016 in einem recht einseitigem Finale gegen Novak Djokovic. Der Vier-Satz-Erfolg war der dritte Grand-Slam-Erfolg des Schweizers. Aufgrund einer Knieverletzung kann der Rechtshänder jedoch nicht zur Titelverteidigung antreten. Er gab kürzlich gar sein Saisonaus bekannt. Selbiges gilt für Vorjahresfinalist Djokovic (Schulterverletzng).

Bei den Frauen ist Angelique Kerber die Gejagte aus dem Vorjahr. 2016 gewann die ehemalige Weltranglistenerste ein umkämpftes Finale gegen Karolina Pliskova. 2017 gehört Kerber nach vielen Schwächephasen jedoch lediglich zu den Außenseitern auf den Titel.

© getty

Wer fällt verletzt aus?

Stan Wawrinka und Novak Djokovic haben ihre Saison verletzungsbedingt bereits vorzeitig beendet. Bei den Damen fehlt weiterhin Serena Williams. Die Rekord-Grand-Slam-Siegerin erwartet ihr erstes Kind.

Wer sind die Favoriten auf den Sieg bei den US Open 2017?

Roger Federer ist derzeit in einer bestechenden Form. Dieses Jahr gewann er bereits zwei Grand-Slam-Titel und möchte zurück an die Weltspitze. Doch der erste, der das verhindern will, ist Rafael Nadal. Der diesjährige French-Open-Sieger steht momentan auf Rang zwei der Weltrangliste und könnte nach den Masters in Montreal Andy Murray ablösen und die neue Nummer eins werden. Der Schotte gehört natürlich auch zu den Favoriten, ist aber verletzungsbedingt eingeschränkt.

Bei den Damen steht Angelique Kerber als Titelverteidigern natürlich im Fokus. Doch aufgrund vieler Schwächephasen wird sie in Sachen Favoritinnen von Karolina Pliskova und Simona Halep deutlich überholt. Die Weltranglisten-Vierte Garbine Muguruza, sorgte mit dem diesjährigen Titel in Wimbledon für großes Aufsehen und steht auf der Liste der Favoritinnen weit oben.

© getty

Wann können Roger Federer und Rafael Nadal aufeinandertreffen?

Sofern beide ihre Spiele gewinnen, könnte es im Halbfinale zum Showdown zwischen Rafael Nadal und Roger Federer kommen. Das ergibt sich aus dem Draw der US Open.

Der Zeitplan der US Open 2017

Session Tag Datum Uhrzeit (Deutschland) Runde Day Montag 28.08.2017 ab 17.00 Uhr 1. Runde Männer und Frauen Night Dienstag 29.08.2017 ab 01.00 Uhr 1. Runde Männer und Frauen Day Dienstag 29.08.2017 ab 17.00 Uhr 1. Runde Männer und Frauen Night Mittwoch 30.08.2017 ab 01.00 Uhr 1. Runde Männer und Frauen Day Mittwoch 30.08.2017 ab 17.00 Uhr 2. Runde Männer und Frauen Night Donnerstag 31.08.2017 ab 01.00 Uhr 2. Runde Männer und Frauen Day Donnerstag 31.08.2017 ab 17.00 Uhr 2. Runde Männer und Frauen Night Freitag 01.09.2017 ab 01.00 Uhr 2. Runde Männer und Frauen Day Freitag 01.09.2017 ab 17.00 Uhr 3. Runde Männer und Frauen Night Samstag 02.09.2017 ab 01.00 Uhr 3. Runde Männer und Frauen Day Samstag 02.09.2017 ab 17.00 Uhr 3. Runde Männer und Frauen Night Sonntag 03.09.2017 ab 01.00 Uhr 3. Runde Männer und Frauen Day Sonntag 03.09.2017 ab 17.00 Uhr Achtelfinale Männer und Frauen Night Montag 04.09.2017 ab 01.00 Uhr Achtelfinale Männer und Frauen Day Montag 04.09.2017 ab 17.00 Uhr Achtelfinale Männer und Frauen Night Dienstag 05.09.2017 ab 01.00 Uhr Achtelfinale Männer und Frauen Day Dienstag 05.09.2017 ab 17.00 Uhr Viertelfinale Männer und Frauen Night Mittwoch 06.09.2017 ab 01.00 Uhr Viertelfinale Männer und Frauen Day Mittwoch 06.09.2017 ab 17.00 Uhr Viertelfinale Männer und Frauen Night Donnerstag 07.09.2017 ab 01.00 Uhr Viertelfinale Männer und Frauen Night Freitag 08.09.2017 *01.00 Uhr Frauen Halbfinale Day Freitag 08.09.2017 18.00 Uhr Mixed Doppel-Finale oder Männer Doppel-Finale Night Freitag 08.09.2017 22.00 Uhr Männer Halbfinale Day Samstag 09.09.2017 18.00 Uhr Mixed Doppel-Finale oder Männer Doppel-Finale Night Samstag 09.09.2017 22.00 Uhr Frauen Finale Day Sonntag 10.09.2017 18.00 Uhr Frauen Doppel-Finale Night Sonntag 10.09.2017 22.00 Uhr Herren Finale

*Termin steht noch nicht fest

Die US-Open-Sieger der vergangenen Jahre

Jahr Herren Damen 1991 Stefan Edberg Monica Seles 1992 Stefan Edberg Monica Seles 1993 Pete Sampras Steffi Graf 1994 Andre Agassi Arantxa Sanchez Vicario 1995 Pete Sampras Steffi Graf 1996 Pete Sampras Steffi Graf 1997 Patrick Rafter Martina Hingis 1998 Patrick Rafter Lindsay Davenport 1999 Andre Agassi Serena Williams 2000 Marat Safin Venus Williams 2001 Lleyton Hewitt Venus Williams 2002 Pete Sampras Serena Williams 2003 Andy Roddick Justine Henin-Hardenne 2004 Roger Federer Swetlana Kuznetsowa 2005 Roger Federer Kim Clijsters 2006 Roger Federer Maria Scharapova 2007 Roger Federer Justin Henin-Hardenne 2008 Roger Federer Serena Williams 2009 Juan Martin del Potro Kim Clijsters 2010 Rafael Nadal Kim Clijsters 2011 Novak Djokovic Samantha Stosur 2012 Andy Murray Serena Williams 2013 Rafael Nadal Serena Williams 2014 Marin Cilic Serena Williams 2015 Novak Djokovic Flavia Penneta 2016 Stan Wawrinka Angelique Kerber

Wie viel Geld gibt es zu gewinnen?

Erneuter Preisgeldanstieg bei den US Open: Wie die Organisatoren des letzten Grand-Slam-Tennisturniers des Jahres am Dienstag mitteilten, wird das Preisgeld in Flushing Meadows in diesem Jahr auf den Weltrekordwert von umgerechnet 43,3 Millionen Euro (50,4 Millionen Dollar) angehoben. Im Vorjahr waren es 41,7 Millionen Euro gewesen. Hier eine Übersicht der US-Open-Preisgelder der Einzelkonkurrenzen:

Runde Preisgeld in Dollar Preisgeld in Euro 1. Runde 50.000 ca. 43.000 2. Runde 86.000 ca. 73.000 3. Runde 144.000 ca. 122.000 Achtelfinale 253.625 ca. 215.000 Viertelfinale 470.000 ca. 400.000 Halbfinale 920.000 ca. 783.500 Finalist 1.825.000 ca. 1.553.000 Sieger 3.700.000 ca. 3.200.000

Wer hat am häufigsten die US Open im Herreneinzel gewonnen?

Name Nation Anzahl Titel Richard Sears USA 7 William Larned USA 7 Bill Tilden USA 7 Roger Federer SUI 5

Wer hat am häufigsten die US Open im Dameneinzel gewonnen?

Name Nation Anzahl Titel Molla Mallory USA 8 Helen Willis Moody USA 7 Chris Evert USA 7 Serena Williams USA 6 Steffi Graf GER 5 Margaret Smith Court AUS 5

Wer sind die Titelverteidiger bei den US Open 2017?

Disziplin Name Nation Herreneinzel Stan Wawrinka SUI Dameneinzel Angelique Kerber GER Herrendoppel Jamie Murray/Bruno Soares GBR/BRA Mixed Laura Siegemund/Mate Pavic GER/HRV

Wie viel kosten Tickets für die US Open 2017?

Von Rund 30 Dollar für die erste Runde im Arthur Ashe Stadium gehen die Preise hoch bis zu 9000 Dollar für das Finale auf dem Centre Court. Es gibt auch die Möglichkeit, sich Tickets für den Zugang zu dem Turnier-Gelände zu kaufen, damit kann man auf allen Nebenplätzen Tennis live verfolgen.

Tickets sind hier verfügbar.

Auf wen treffen Kerber, Zverev und Co. in Runde 1?

Während der Gegner für die beste deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber mit Naomi Osaka aus Japan (45. Weltrangliste) schon feststeht, muss Alexander Zverev noch auf seinen Gegner warten. Die deutsche Tennis-Hoffnung trifft in Runde 1 auf einen Qualifikanten. Die übrigen Partien der deutschen Tennisspieler bei den US Open im Überblick:

Deutsche Herren Deutsche Damen Mischa Zverev - Thai-Son Kwiakowski (USA) Sabine Lisicki - Shuai Zhang (CHN) Dustin Brown - Thomaz Bellucci (BRA) Andrea Petkovic - Jennifer Brady (USA) Philipp Kohlschreiber - Benoit Paire (FRA) Tatjana Maria - Ashley Kratzer (USA) Florian Mayer - Rogerio Dutra da Silva (BRA) Angelique Kerber - Naomi Osaka (JPN) Jan-Lennard Struff - Alexander Dolgopolow (UKR) Mona Barthel - Ekaterina Makarowa (UKR) Alexander Zverev - Qualifikant Julia Görges - Annika Beck Carina Witthöft - Anastasija Sevastova (LAT)

Auf wen treffen Federer, Nadal und die Top 10 in Runde 1?