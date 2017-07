Gelingt Dustin Brown das Wunder?

Die zweite Runde in Wimbledon geht los. Zunächst darf sich Peter Gojowczyk mit Roberto Bautista-Agut messen (ab 12.30 Uhr im LIVETICKER), später kommt es zum Duell zwischen Andy Murray und Dustin Brown (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Florian Mayer trifft auf Marin Cilic, Rafael Nadal trifft auf Donald Young. Bei den Damen ist Carina Witthöft am Start.

Wimbledon 2017: Damen - 2. Runde (alle Matches)

Carina Witthöft (GER) - Aryna Sabalenka ab 16.30 Uhr im LIVETICKER

Johanna Konta (GBR/6) - Donna Vekic (CRO)

Qiang Wang (CHN) - Venus Williams (USA/10)

Beatriz Haddad Maia (BRA) - Simona Halep (ROU/2)

Francesca Schiavone (ITA) - Elina Svitolina (UKR/4)

Dominika Cibulkova (SVK/8) - Jennifer Brady (USA) 6:4, 6:4

Je ein Break in beiden Sätzen reichte Dominika Cibulkova, um ihrer Favoritenstellung gerecht zu werden. Im ersten Duell mit Brady musste die Slowakin nicht einmal ihren Aufschlag abgegeben. Cibulkova, die in Wimbledon noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen ist, trifft in Runde drei auf Irina-Camelia Begu oder Ana Konjuh.

Seite 1: Damen - 2. Runde, Tag 3

Seite 2: Herren - 2. Runde, Tag 3